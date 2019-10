Ernesto Talvi: "Quizás le haría falta una buena dosis de batllismo a la sociedad chilena"

"Vamos a esperar los resultados con mucho optimismo y tranquilidad, sabiendo que dejamos todo en la cancha", dijo el candidato del Partido Colorado (PC) a la presidencia, Ernesto Talvi, antes de votar en Malvín. Consultado sobre si espera algún resultado en particular, dijo que "lo importante en la vida no es el resultado, es haber hecho el esfuerzo máximo", porque "a veces las cosas no se dan como uno quiere". También señaló que cuando confirmó que sería precandidato, en juliio de 2018, "la intención de voto del PC era de 4%" y que está "enormemente satisfecho" de haberse preparado para enfrentar "los desafíos que va a plantear el porvenir".

Sobre la campaña electoral, Talvi dijo que "como en toda campaña hay un poquito de tensión", pero eso "hoy ya terminó" porque después de que se sepa el resultado "entramos ya en el modo construcción de un futuro gobierno, y eso ya es otro tipo de ámbito". "Cualquiera sea el resultado va a haber que construir alianzas, porque nadie va a poder gobernar solo", dijo antes de opinar que eso "es sano para Uruguay".

Acerca de la situación en Chile, dijo que "los sucesos son muy tristes" pero "eso no significa que no tengamos mucho que aprender de lo que han hecho los chilenos". En particular, mencionó que "han manejado muy bien las finanzas del Estado" y "han logrado salir a la conquista del mundo y abrirle mercados a sus productos", dos cosas que hay que mirar "con mucha atención". Aún así, precisó: "ellos también tienen mucho que aprender de nosotros. Quizás le haría falta una buena dosis de batllismo a la sociedad chilena".

Casi al mismo tiempo votó el ex presidente Julio María Sanguinetti, quien en rueda de medios se refirió a la aparición de nuevos partidos políticos en las últimas elecciones, mencionando específicamente al Partido de la Gente (que surgió como una alianza entre el PC y el Partido Nacional) y a Cabildo Abierto. "Son novedades en el escenario de un país con partidos relevantes y estables, cosa muy importante", consideró.

Más temprano votó el candidato a la vicepresidencia del PC, Robert Silva, quien consideró que es necesario "valorizar y trabajar mucho por fortalecer nuestra democracia". Consultado sobre el papel del PC en el próximo gobierno, respondió: "en el lugar en el que estemos, va a ser un rol siempre propositivo" desde el cual va a "contribuir a las transformaciones que el país tiene que llevar adelante".

También votó el senador del PC Pedro Bordaberry, que dejará la política cuando asuma el próximo Parlamento. En declaraciones a Telemundo dijo que vive estas elecciones con "mucha más tranquilidad" que las anteriores. "Los candidatos y los que trabajan tienen una presión que yo soportaba, y la verdad que no participando uno siente cierto alivio", agregó. Además, contó que el 1º de noviembre empieza a trabajar en una empresa internacional, en Uruguay y el extranjero, y que su vida está "encarada hacia otro tipo de actividad" en esta nueva etapa.

"Está buena la alternancia en el gobierno", opinó Bordaberry, después de decir que "lo importante es que todos los uruguayos estemos juntos" sin que haya "diferencias y grietas", porque "eso no es bueno".