Ex presos políticos reiteran su denuncia por malos tratos contra asesor en seguridad de Guido Manini Ríos

A principios de setiembre, un total de 41 ex presos políticos firmaron una carta pública en la que denunciaron a Antonio Romanelli, asesor de seguridad del presidenciable de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, por practicar “todo tipo de abusos” contra los detenidos, mientras fue guardia en el Penal de Libertad durante la dictadura. Este miércoles, los ex presos políticos publicaron una nueva misiva, firmada por 91 personas, en la que reiteran que el ahora asesor político fue capitán ayudante del sector Barracas del centro de reclusión durante 1978 y 1979 y “hostigó brutalmente a centenares de prisioneros”.

Luego de la publicación de la primera carta, Romanelli se negó a dar entrevistas a los medios que informaron el asunto y que lo contactaron y envió una carta para que fuera publicada por Radio Uruguay, Montevideo Portal y La República. Ante la negativa de los medios a publicar la carta, Romanelli los denunció ante la Justicia penal, solicitando que se le otorgue el derecho de respuesta previsto en la Ley de Prensa. La jueza Dolores Sánchez falló a favor del asesor del presidenciable de CA y los medios apelaron la sentencia.

En la misiva publicada este miércoles, los ex presos políticos sostienen que Romanelli elige el “camino de amedrentar” a estos tres medios por cumplir con su función. “Romanelli, los que estamos diciendo lo que hizo, somos nosotros, gente que usted maltrató y quiso aterrorizar”, se afirma la carta. Baldir Tabárez, integrante de Crysol, dijo a la diaria que “si Romanelli puede demostrar que no es cierto lo que decimos, que nos denuncie a nosotros, no a los medios”. Destacó que es “absolutamente cierto” lo que informaron y planteó que si el ex funcionario de la dictadura puede “rebatir” lo que “90 tipos” denuncian, que lo haga. Tabárez contó que los ex presos entendieron que había que transparentar “quién es” y, luego de la primera carta, otros ex presos políticos se sumaron para poner sus nombres en el nuevo comunicado. “No es que el resto fuera amable, pero él era un verdugo. Se dedicaba a tratar mal a compañeros judíos, viejos, con problemas psiquiátricos. Era un personaje siniestro”, aseguró. la diaria intentó comunicarse con la jefa de prensa de CA, pero no tuvo respuesta.

“Usted, Romanelli, está vivo en nuestra memoria y ahora más que nunca, cuando su imagen reaparece ante nosotros: hágase cargo de su exposición pública y sus intenciones políticas absolutamente coherentes con su vocación represiva”, agrega la carta. Los firmantes lo instan a que les haga un juicio por difamación y pida “un careo con cada uno” de los ex presos y les diga “en la cara” que mienten, si es que tiene pruebas. “Diga que mentimos cuando demos detalles, diga que mentimos cuando gente que hace 40 años que no se ve coincide en la versión de sus acciones represivas. O, mejor aún, tenga algo de coraje alguna vez y reconozca lo que hizo”, culmina la misiva.