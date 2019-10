Ex senador del FA denuncia que camioneta de Cabildo Abierto hace propaganda con marchas militares

El ex senador frenteamplista Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a la diaria que la semana pasada, militantes de su sector estaban distribuyendo listas en Pando y vieron pasar a una camioneta que hacía propaganda de Cabildo Abierto con marchas militares, relacionadas con las Fuerzas Armadas, y que lo mismo sucedió en el local que el partido liderado por Guido Manini Ríos tiene en la avenida Giannattasio y Becú, en Lagomar. El ex senador dijo que eso es “preocupante”, porque es una cuestión “nostálgica” que va “más allá del tema de la oposición”. “Porque hacen manifestaciones que tienen que ver con un partido principalmente militar y que, en último término, revindica la dictadura o una gestualidad castrense. A su vez, como no existió ninguna condena en relación con la dictadura, esto configura un panorama en el que se colocan más allá del borde de la cuestión democrática”, sostuvo Rubio.