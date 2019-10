Fernando Amado quiere que Daniel Martínez trabaje para la eliminación total del corralito mutual

El diputado Fernando Amado, líder de Impulso Progresista, le propuso este martes al candidato que apoya, el frenteamplista Daniel Martínez, que trabaje en pro de la eliminación paulatina del corralito mutual y de la universalización del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), en un encuentro en el que presentó insumos de su sector para el futuro gobierno del candidato presidencial oficialista.

En concreto, Amado presentó propuestas en tres áreas específicas: tecnología, cultura y salud, pero fueron estas últimas las que parecieron más ambiciosas. Las ideas fueron presentadas por el actual integrante de Impulso Progresista y ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay Julio Trostchansky. El ex gremialista explicó que los ciudadanos “deben tener la capacidad de elegir dónde asistirse”, y esa posibilidad “no tiene por qué estar restringida a un único mes del año”. Por eso, propuso trabajar en base a un “cronograma que vaya a una liberación total de esta posibilidad de elegir, a lo largo de todo el año”, de forma que los prestadores “compitan en calidad para retener a esos usuarios”. Si bien actualmente está previsto que la apertura del corralito mutual –el período por el que los usuarios pueden cambiar de mutualista– se abra en febrero de cada año, esto no ocurre desde 2017, ya que en los dos últimos años el gobierno suspendió su apertura para evitar la intermediación lucrativa.

Además, Trostchansky dijo que es necesario incorporar a “todos los ciudadanos al Fonasa”. “Hoy sólo los ciudadanos que trabajan y que por medio de la prestación social son usuarios del sistema mediante el Fonasa tienen la posibilidad de atenderse y elegir donde atenderse. Nuestra propuesta es incorporar al millón de ciudadanos que se atienden en ASSE sin posibilidad de elegir, y posiblemente muchos de ellos vuelvan a elegir ASSE, pero seguramente habrá muchos que son cautivos”. Según argumentó, “al incorporarse al Fonasa, ASSE tendrá una cápita que será igual a la del sector mutual y no como hoy, que si bien ha mejorado el sector público, recibe menos dinero por persona que lo que recibe el sector mutual”.

La propuesta de Martínez es menos ambiciosa que la de Trostchansky: se ha comprometido a extender la cobertura del Fonasa de la población de 18 a 23 años que no tenga empleo.

Durante su intervención, Trostchansky también propuso la creación de un Sistema de Atención a Traumatizados y Emergencias Médicas, que atienda, por ejemplo, a las víctimas de accidentes de tránsito, que es “la primera causa de muerte para los menores de 40 años”, y aseguró que supone un gasto anual cercano a 3% del Producto Interno Bruto.

El resto

En la presentación, Amado explicó que lo que se busca es “la posibilidad de incluir propuestas en las que veníamos trabajando nosotros en el marco del próximo gobierno que aspiramos integrar”.

Entre otras propuestas, el diputado resaltó la importancia de generar una agencia de representación tanto del Estado como de los ciudadanos ante firmas tecnológicas como Google, Facebook, Spotify o Uber. Según destacó, es fundamental que “Uruguay desde su institucionalidad entienda que tiene que tratar con esas empresas con un estatus de tratarlos como si fueran un Estado-nación para poder negociar y defender al uruguayo de manera justa”. Mencionó como ejemplo al “músico uruguayo que va a estar en Spotify pero debe tener una entidad que lo proteja y defienda legalmente”.

Según explicaron a la diaria desde el comando de Martínez, las propuestas de Amado son a título de su sector y van a ser analizadas por los equipos del candidato.