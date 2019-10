Fórmula blanca aseguró que pondrá todo lo que esté a su “alcance” para la búsqueda de los desaparecidos

Este jueves de tarde, la fórmula nacionalista, integrada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, se reunió durante una hora con la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Al culminar el encuentro, el nacionalista destacó que la Institución Nacional de Derechos Humanos tendrá un rol importante, pero también lo tendrá el Poder Ejecutivo. “Obviamente, esta invitación de Familiares no es sólo con la intención de informar, sino de asumir o reasumir un compromiso a diez días de la elección”, dijo el candidato presidencial.

Afirmó que los militares no sólo “truncaron la vía democrática”, sino que persiguieron a partidos políticos, “y terminaron con hechos como los que hoy venimos a hablar con Familiares”. Se comprometió a poner todo lo que esté a su “alcance” para buscar a los detenidos desaparecidos y manifestó que está seguro de que las “nuevas generaciones” de militares entienden que es una forma de allanar un “camino a la paz social y a la verdad que muchos están buscando”.

“Me han escuchando hablar de que Cabildo Abierto formaría parte de una futura coalición. Desde mi punto de vista esto no impediría llevar el camino que hoy me vengo a comprometer. Si me comprometo con algo y de alguna manera un socio me lo va a impedir, en alguna de las cosas no estoy diciendo la verdad”, concluyó. Este viernes la organización se reunirá con el candidato Gonzalo Abella, de Unidad Popular.