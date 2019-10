FUCVAM se presentará ante la Justicia para efectivizar pagos de préstamos hipotecarios con 2% de interés

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) volvió a marchar en reclamo de que se baje a 2% la tasa de interés para los préstamos hipotecarios de todas las cooperativas, ya que en la actualidad, las cooperativas que obtuvieron sus préstamos después de 2008 pagan 5% de interés.

La movilización de este jueves partió de 18 de Julio y Juan Paullier y llegó hasta la Intendencia de Montevideo. La consigna de la convocatoria era llevar adelante un “chalecazo” y por eso se repartió entre los manifestantes chalecos naranjas con la consigna del “2%”.

Sergio Segredo, presidente de FUCVAM, contó a la diaria que en una asamblea realizada el 8 de setiembre decidieron, como medida de fuerza, que todas las cooperativas empiecen a pagar 2%. El jueves de la semana pasada 20 cooperativas se presentaron ante la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) con el pago correspondiente a ese 2%, pero el organismo descentralizado no aceptó el dinero. Entonces, un escribano de FUCVAM labró un acta para dejar constancia de que se intentó hacer el pago, y ayer otras 15 cooperativas se presentaron a hacer el mismo trámite con igual resultado. Segredo anunció a la diaria que la semana que viene se presentarán ante la Justicia para que un juez determine dónde se deberá depositar el dinero.

“En algún lugar tenemos que poner la plata”, dijo, y aseguró que la idea es ampararse en la norma de oblación y consignación. Según el artículo 1481 del Código Civil, “cuando el acreedor [en este caso el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, MVOTMA] rehúsa recibir la suma debida, puede el deudor [las cooperativas] hacer oblación de la deuda y caso de negarse el acreedor a recibirla, consignar la suma oblada u ofrecida. La consignación, precedida de la oblación, libra al deudor, surte a su respecto efectos de paga y la suma así consignada perece para el acreedor”.

Segredo dijo que la diferencia entre lo que FUCVAM pretende pagar y lo que el MVOTMA quiere cobrar es de aproximadamente 5.000 pesos por cupo de cooperativa; las cooperativas son en total 120 y suelen tener entre 16 y 40 cupos. El cooperativista señaló que la idea es que, antes de diciembre de este año, las 120 cooperativas que están pagando 5% de interés se sumen a este proceso. “Esta es una medida más, así como hacemos movilizaciones y marchas. Como el ministerio no nos dio ninguna posibilidad de arreglar el conflicto y no quiso llegar a un acuerdo, pagamos el 2% de interés. A partir de junio del año que viene, en las negociaciones por el presupuesto, pretendemos abrir otra mesa de diálogo con el nuevo gobierno. Todo lo que estamos haciendo es porque nos obligan a no pagar en la fecha y lo que queremos es ir a otro lugar, depositar y pagar. Es una medida de presión ante la Agencia y el ministerio", explicó.

Segredo dijo que hay malestar en el movimiento porque el MVOTMA no aceptó “ninguna de las soluciones que dimos”. “Así como las fábricas se ocupan, existen medidas de presión para llegar a una solución al conflicto, y lo que tenemos que hacer es tomar medidas de presión”, reafirmó.

Uno de los argumentos de FUCVAM es que el porcentaje debería cubrir sólo los costos operativos del sistema, porque las viviendas que se construyen no ingresan al mercado inmobiliario, y esto, aseguró, se cubre con el 2% de interés. Otros de los reclamos de la federación son la exoneración del IVA a los materiales de construcción, la ampliación de la cartera de tierras y más presupuesto para el Fondo Nacional de Vivienda.

Por su parte, Salvador Schelotto, director nacional del MVOTMA, dijo a la diaria que todavía no le consta que FUCVAM haya hecho el trámite, pero “lo que ellos plantean no es sencillo porque requiere determinados pasos” ante escribanos y abogados. De todas formas, aseguró que las autoridades están atentas a lo que está pasando. “Lo que nos hemos trazado como línea de conducta en nuestro ministerio y en el gobierno no es posicionarnos en un lugar de conflicto; no queremos realizar ningún tipo de declaración que genere controversia. Nuestra apuesta siempre es al diálogo y a encontrar acuerdos”, dijo.

Los cooperativistas vienen haciendo este reclamo desde el año pasado y durante 2019 se reunieron varias veces con las autoridades del MVOTMA, pero no llegaron a un acuerdo.

En agosto pasado, FUCVAM pidió la renuncia de la titular del MVOTMA, Eneida de León, porque consideraron que fue “una falta de respeto que se nos diga, luego de un año y medio, que, como faltan seis meses [para que termine su mandato], no se puede bajar la tasa de interés”, declaró en su momento el secretario general de la organización, Gustavo González, en un video difundido en las redes sociales. “Si se va a ir dentro de seis meses y nada puede hacer, mejor que se vaya en este momento”, afirmó el dirigente.

Pasada la movilización de ayer, González destacó que fueron seis cuadras de gente, por lo que fue una de las movilizaciones “más importantes” de FUCVAM. “Fue un acto muy bueno, en el que una vez más queda demostrada la capacidad de convocatoria de FUCVAM y el sentido reclamo de la gente. Nosotros consideramos que el MVOTMA se ha comprado un conflicto que no tiene razón de ser”, señaló. Agregó que así también se demuestra que, “ante un planteo justo”, FUCVAM “defiende la independencia política como organización de los trabajadores, esté quién esté” en el gobierno. Destacó que FUCVAM va a cumplir 50 años en 2020, y que en todo ese tiempo ha peleado contra la dictadura, gobiernos colorados, blancos y ahora también contra un gobierno frenteamplista. Por último, aseguró que habló con “varios diputados” del oficialismo que le han dicho que este conflicto “se tiene que resolver o resolver”.