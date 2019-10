Guido Manini Ríos aseguró que no se amparará en los fueros parlamentarios y afrontará a la Justicia “para desenmascarar esta farsa”

Guido Manini Ríos votó pasado el mediodía en la escuela Nº269, que lleva de nombre “Maestro Julio Castro” en honor al educador secuestrado por la dictadura cívico-militar en 1977. Consultado por la prensa a su llegada al circuito 60 del centro educativo, el candidato de Cabildo Abierto relativizó la coincidencia: “No me merece ninguna reflexión, no veo qué tiene que ver Cabildo Abierto con eso”, afirmó, antes de dirigirse al cuarto secreto. Posteriormente, el ex comandante en jefe del Ejército Nacional se manifestó “muy optimista” respecto de los resultados de esta noche, que se conocerán pasadas las 20 horas, pero prefirió no aventurar resultados. Manini también habló con la prensa sobre la instancia judicial que deberá afrontar el viernes, cuando comparecerá ante Fiscalía por el caso de las actas de José Gavazzo: “Esta farsa la vamos a desenmascarar”, dijo.

Manini celebró la instancia electoral aunque criticó la campaña política realizada por otros partidos, que recurrieron a "distorsiones" para “sacar de la discusión las cosas que habría que haber discutido en profundidad, que son los programas de cada uno”, aseguró. “Nosotros hicimos una campaña pensando siempre en nuestro proyecto y tratamos de evitar que se pusieran arriba de la mesa temas totalmente ajenos a la campaña y que en forma malintencionada se quisieron poner una y otra vez y la receptividad que tuvimos en el pueblo uruguayo fue muy buena”, estimó. En este sentido, insistió en que hubo intencionalidad política en la decisión del fiscal Rodrigo Morosoli de imputarlo por el caso de las actas del Tribunal de Honor militar con las confesiones del represor José Nino Gavazzo y aseguró que irá “hasta el final” para “desenmascarar esta farsa que se armó desde hace ya varios meses”, rechazando ampararse en los fueros parlamentarios.

Si bien aseguró que se comunicará con los demás candidatos una vez que se conozcan los resultados del escrutinio, señaló que no tiene previsto acercarse al comando del candidato blanco Luis Lacalle Pou, quien según las últimas encuestas se mediría en segunda vuelta con el frenteamplista Daniel Martínez en noviembre. Por otra parte, expresó que el Parlamento “va a requerir de todos una gran capacidad de diálogo” y aseguró que CA “está dispuesto a ello”. Manini también destacó la democracia de la que goza Uruguay hoy e instó a “valorarlo, sobre todo en este contexto”. “Creo que lo que está pasando en América Latina debe preocuparnos a todos, ojalá que los procesos democráticos se afirmen bien en cada uno de los países”, reflexionó.

Fuera del circuito aguardaban decenas de militantes y delegados del novel partido que en las elecciones internas reunió 50.000 voluntades y que, para los seguidores, en esta instancia se van a superar. CA “está preparado para dar una gran sorpresa en cuanto a cantidad y porcentaje de votos”, afirmó en diálogo con la diaria el asesor en vivienda del partido, Jorge Perini, quien indicó que se registraron inconvenientes “mínimos” en algunos circuitos de la periferia en los que faltaban listas, lo cual fue “rápidamente” solucionado. “Nosotros vamos por todas, a nosotros nos gustaría que Manini entrara en el balotaje porque es una muy buena opción para cambiar la realidad de este país”, manifestó. Lilián, otra militante que lucía la bandera del partido fuera de la escuela, apuntó que “sería deseable” destronar al candidato colorado Ernesto Talvi del tercer puesto, “ahora que no está Pedro” [Bordaberry], a quien votó antes. “Talvi ha sido demasiado soberbio”, opinó. “Manini es esperanza para nuestros hijos, para nuestros nietos. Esperanza de un mejor futuro. Manini tiene los mejores valores, no hay otro con esos valores. Él sacrifica todo por su patria, ¿quién más lo hace?”, meditó Pilar, delegada de CA por Montevideo, mientras aguardaba la salida de su candidato.

“¡Vamos por cinco senadores, Guido!”, gritó uno de los militantes al salir el candidato del salón donde estaba el circuito. “Vamos que se puede, todos somos Guido, vamos por los valores, queremos un cambio”, exclamaron otros, mientras Manini se tomaba fotos con los seguidores, que le transmitían su entusiasmo con comentarios y abrazos. “Votamos a Manini porque queremos una mano firme en el gobierno, que tome las decisiones adecuadas para mejorar el bienestar social, económico y laboral, la seguridad, la educación, el acceso a la salud. Muchas cosas positivas se han hecho, pero hay que mejorar la gestión y disminuir la corrupción para que esto funcione mejor”, argumentó Perini. “Todo equipo nuevo va a recibir críticas, nos han dicho de todo, desde nacionalsocialistas, que es un partido militar, que somos esto y aquello. La realidad es que la fuerza de las propuestas no ha sido discutida, eso nos da más valor para seguir adelante y seguir trabajando”, finalizó.