Guido Manini Ríos dijo que Cabildo Abierto tenía “alguna expectativa” de votar “un poco más arriba”

En entrevista con Telenoche, el senador electo y ex candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que hace una evaluación “muy buena” de las elecciones -en las que obtuvo 10,9% de los votos según los datos de la Corte Electoral escrutados el 99,96%-, sobre todo considerado que se trata de un partido nuevo que tenía “muy pocos recursos económicos” y dirigentes “que no vienen de la política”. “Esto marca un ingreso al escenario político por la puerta grande”, agregó, antes de reconocer: “Teníamos alguna expectativa un poco más arriba, pero no estuvo muy lejos”.

Manini Ríos, que anunció el mismo domingo que respaldará al candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou en el balotaje del 24 de noviembre, dijo que decidió “hablando con la gente” que tenía que apoyar la “alternancia” en el gobierno porque percibió que “la gente lo que quiere es cambiar muchas cosas”. “No había duda de que en este balotaje tenemos que estar del lado del cambio”, añadió.

También dijo que habló con Lacalle Pou únicamente para saludarlo y precisó que él no está hablando de una coalición de gobierno sino de apoyar al candidato nacionalista. “No ponemos condiciones de ningún tipo, simplemente interpretamos lo que dice la gente y creemos que es importante que el 24 de noviembre la gente vote por cambiar”, precisó. Acerca de la posibilidad de una coalición, sería necesario llegar a “un acuerdo programático básico” donde los puntos clave serían la lucha contra la corrupción, apostar por el “país productivo” y “recuperar las condiciones de seguridad en las que deben vivir los uruguayos”, incluyendo “el combate frontal, serio y sin corrupción al narcotráfico”.