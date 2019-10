Guido Manini Ríos “ha avalado lo actuado por las Fuerzas Armadas en dictadura”, asegura Familiares

La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos dio este martes una conferencia de prensa en la que destacó como positivo el resultado de las reuniones que mantuvieron con los partidos con representación parlamentaria. En el comunicado, que fue leído por Alba González, los integrantes de la asociación agradecieron las reuniones con las fórmulas y destacaron “la franqueza con que se abordaron los temas planteados”, además del “respeto con el que escucharon otros temas y reclamos inherentes a nuestra lucha”.

La asociación aseguró que hubo coincidencias con los partidos en dos puntos: “Continuar la búsqueda de nuestros desaparecidos”, y respaldar la ley que “asigna el cometido de investigación y búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos [y Defensoría del Pueblo]”, promulgada en setiembre de este año. Según la asociación, el respaldo a la norma “implica el compromiso de otorgar el presupuesto necesario para hacer viable la formación y actuación del equipo de formación y búsqueda concreta, respaldar las potestades que la ley otorga e impartir las directivas pertinentes para que todas las instituciones del Estado cumplan a cabalidad con la entrega de la información”.“Los candidatos de los cinco partidos escucharon también nuestras motivaciones y los obstáculos principales de nuestra búsqueda”, afirmaron.

En la rueda de prensa, Elena Zaffaroni, también integrante de Madres y Familiares, dijo que una de las inquietudes que trasladaron a la oposición, en especial al candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, fue una posible coalición con Cabildo Abierto (CA), partido encabezado por el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos. CA “no es un partido válido para esta contienda”, dijo. Por su parte, Ignacio Errandonea recordó que no hubo una respuesta “concreta” de Lacalle Pou, pero recordó que el nacionalista dijo que la posición de Manini no iba a condicionar su compromiso. El jueves 17 de octubre, a la salida de la reunión, Lacalle Pou declaró: “Me han escuchando hablar de que CA formaría parte de una futura coalición. Desde mi punto de vista esto no impediría llevar el camino que hoy me vengo a comprometer. Si me comprometo con algo y de alguna manera un socio me lo va a impedir, en alguna de las cosas no estoy diciendo la verdad”, dijo.

Los integrantes de Familiares destacaron que “esta es la primera vez en 34 años que todos los partidos con representación parlamentaria se comprometen a buscar a los desaparecidos”.

La asociación también se pronunció en contra de la reforma de la Constitución en temas de seguridad. En el comunicado señalan los peligros de la campaña Vivir sin Miedo y la creación de “un partido militar”, que “viene a imponer las mismas concepciones y levantar las mismas banderas con que se dio el golpe de Estado”. “El camino que se recorrió hacia el golpe de Estado no fue un camino de un día para el otro, fue un camino abonado por leyes que fueron llevando a la conflictividad social que existía. [Hubo] una respuesta represiva, el Ejército se quedó, no se fue”, declaró Zaffaroni.

Respecto de Manini aseguran que “ha avalado lo actuado por las Fuerzas Armadas en dictadura y ha utilizado el desborde constitucional que no tuvo freno para hacer campaña política mientras fue comandante. Tuvo todo en sus manos para entregar la información real sobre los delitos investigados, pero eligió mentir. No se trata entonces de diferentes puntos de vista políticos, se trata del riesgo de hacer concesiones o establecer alianzas con un sector proclive a medidas castradoras y autoritarias, en especial contra la juventud”.

Sobre la reforma especificaron que “reprimir el delito nada tiene que ver con militarizar las calles y mucho menos con respingar derechos ciudadanos. Hay leyes suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para enfrentar la delincuencia, y son necesarios enfoques más complejos que la represión, para avanzar en la rehabilitación y en la inclusión, sin convertir al país en un gigantesco cuartel”.

Respuesta

En tanto, Manini Ríos respondió a los dichos de Familiares. "Que yo haya ocultado información es absolutamente falso. Yo informé todo hasta la última letra", sostuvo, en declaraciones recogidas por Telemundo.

También dijo que CA no es un partido "militar". "Una mentira repetida mil veces sigue siendo una mentira: están repitiendo lo mismo y es falso. A Cabildo Abierto no se lo puede etiquetar fácilmente como un partido militar, cuando hay encuestas que hablan de que hay votantes de nuestro partido de muchos sectores de la sociedad",