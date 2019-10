Guido Manini Ríos impugnó a la Fiscalía y al nuevo CPP con recursos de inconstitucionalidad

“Se activó la Fiscalía para llevarnos a juicio y en el día de hoy tuvimos una instancia en la que hemos presentado, a través de nuestra defensa, la inconstitucionalidad de esa Fiscalía que opera como brazo del Poder Ejecutivo [PE], en un caso en el que el propio PE está involucrado”, explicó el candidato de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, en la inauguración de un local partidario en Casabó, que los integrantes de este partido hacen llamar “cabildos”.

Para Manini, la forma “discrecional” de actuar de la Fiscalía afecta al “ciudadano de a pie”, que “no tiene las reales garantías que prevé la Constitución de la República”. Aseguró que no se puede admitir que el PE “exima de responsabilidades a quienes están involucrados en el tema y pretenda llevar a un candidato a juicio cuando es clarísimo que ese candidato [fue] el que hizo lo que tenía que hacer a lo largo de todo el asunto”.

Hoy el candidato es el único indagado por la causa que revisa la actuación de jerarcas de gobierno en las declaraciones que el militar en situación de reforma José Nino Gavazzo hizo ante un tribunal de honor del Ejército. Gavazzo admitió haber tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973. El fiscal Rodrigo Morosoli archivó la causa contra los funcionarios de Presidencia, el presidente Tabaré Vázquez, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa Nacional, los tres generales del Tribunal Especial de Honor, y los tres generales que integraron el Tribunal de Honor de Alzada.

Ayer, pero más temprano, el candidato se presentó ante el juzgado de 36º Turno para declarar sobre la investigación en su contra, pero la defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad para la Ley 19.334, que creó la Fiscalía como servicio descentralizado, y para tres artículos del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). La jueza Marcela Vargas aceptó el recurso, y ahora será la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la que dirimirá si corresponde la inconstitucionalidad.

El abogado de Manini Ríos, Eduardo Lust, declaró en una rueda de prensa que se presentó una excepción de inconstitucionalidad que “es aplicable a aquellos procesos de cualquier naturaleza que están en trámite”. “Los argumentos son muchos, pero básicamente es la naturaleza jurídica de la Fiscalía, que fue creada como un servicio descentralizado cuando la Constitución no lo permite”, dijo.

Consultado sobre la finalidad del recurso, negó que se trate de “congelar el proceso” sino que se trata de “buscar que el Estado de derecho vuelva a su vigencia”. “Creemos que hay un apartamiento del Estado de derecho”, sostuvo. Además, argumentó que a pesar de que la SCJ ya falló a favor del nuevo sistema, “para que mantenga la jurisprudencia tiene que estudiar varios casos”. “Puede ser que un abogado no logre convencer a los ministros de la Corte con sus argumentos, pero a otros abogados sí los convenza”, argumentó.

Pablo Chargoñia, abogado especializado en derechos humanos, dijo a la diaria que la estrategia presentada por Lust de interponer juicios de inconstitucionalidad de las leyes ha sido habitual en los casos de acusados de violaciones a los derechos humanos. Según dijo, en los casos comprendidos en el viejo Código del Proceso Penal, esta inconstitucionalidad es dirigida contra la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. En esos casos anteriores han alegado que infringen el derecho de libertad, el principio de igualdad ante la ley y la garantía del debido proceso legal, aunque en mayo de este año la SCJ se pronunció a favor de la constitucionalidad de la creación de esa Fiscalía.

Sobre la estrategia de Manini Ríos, el fiscal Morosoli comentó que ya se han presentado recursos de inconstitucionalidad similares y “la Corte ha optado en todos esos casos por declarar que la norma invocada en este caso como inconstitucional es acorde a derecho”.

“Lo que la Fiscalía sostiene en este caso es que el señor en cuestión no comunicó a la Justicia, tampoco comunicó a su superior jerárquico [...] Es lo que queremos probar en juicio oral y público [...] Aquí hablamos de intención deliberada de no dar cuenta”, declaró.

Por otra parte, el candidato a la vicepresidencia de CA, Guillermo Domenech, dijo en rueda de prensa que es claro que la Fiscalía no es independiente y volvió a asegurar que Morosolli está mandatado por el presidente de la República. Afirmó que ser un servicio descentralizado no es “la ubicación orgánica” que le corresponde a la Fiscalía. “Deberían tener una independencia similar a la del Poder Judicial”, afirmó. También aseguró que si Manini Ríos hubiera querido ocultar información “hubiera hecho desaparecer el expediente, que estaba en Presidencia de la República”.

“Etiquetas”

En la inauguración del local partidario, al que asistieron una treintena de personas, Manini Ríos también hizo referencia a la competencia electoral. Afirmó que CA es la esperanza de mucha gente en este país: “Nuestro camino está trazado y CA seguirá siendo el proyecto de mucha gente que no cree en otras soluciones”.

“En estos meses hemos participado en las elecciones internas sorprendiendo a observadores ajenos a los partidos [...]. Desde el primer día se ha querido relacionar a CA con hechos del pasado partiendo de la base que su candidato es un militar [...] y fueron cambiando las etiquetas, en algún momento fuimos para algunos el rostro de Hitler, para otros fuimos fascistas, para otros [Jair] Bolsonaro, para otros [Hugo] Chávez, para otros hemos sido un instrumento de [José] Mujica para fragmentar a la oposición, etcétera. No nos han ahorrado ninguna etiqueta en estos seis meses”, sostuvo.

Por su parte, el ex legislador Daniel García Pintos, que actualmente integra CA pero no forma parte de ninguna lista, dijo a la diaria que la causa contra el candidato es “algo increíble” porque el militar “hizo las cosas perfectamente bien”. “El fiscal archivó a todos menos a Manini, pero no importa, que le sigan disparando, él no vino para hacer la plancha, va para adelante y no tiene nada que ocultar”, declaró.