Gustavo Zubía discrepa con el programa del PC: hay que modificar “urgentemente” el Nuevo Código del Proceso Penal

En el capítulo de seguridad del programa único del Partido Colorado (PC), que se presentó la semana pasada, se señala que el Nuevo Código del Proceso Penal (NCPP) “no tiene ni siquiera dos años de vigencia en su aplicación”, por lo que, “antes de precipitarse e incorporar parches legales, resulta imperativa una etapa de necesario monitoreo”. “Al realizar modificaciones, se debe tener una mirada integral y profunda de la situación, razón por la cual no nos podemos guiar por casos puntuales, excepcionales, por más estridentes que parezcan o más repercusión que tengan”, se agrega.

Con estas aseveraciones discrepa el ex fiscal y actual candidato a diputado del PC Gustavo Zubía, quien viene siendo muy crítico con el actual funcionamiento del NCPP. A su juicio, es necesario hacerle modificaciones, ya que hay institutos del NCPP “que han demostrado que no tienen eficacia”. “No quiero esperar más monitoreo, ya lo tengo hecho por mis colegas fiscales, con los que hablo permanentemente, que piden socorro con la aplicación del NCPP. Anteayer agredieron a una fiscal. El otro día una fiscal tuvo que salir corriendo por una balacera. Son elementos ajenos al NCPP, por supuesto, pero demuestran el nivel en el que se está trabajando”, indicó. Señaló que comparte con el programa del PC que era necesario cambiar el sistema inquisitivo por el acusatorio, como hizo el NCPP, pero hay que modificar “urgentemente” los institutos “de beneficios a los delincuentes”, como los “liberatorios, la disminución de la pena o los combos que se arman entre esos institutos”.

El ex fiscal aseguró que no fue invitado a participar en la elaboración del capítulo de seguridad de su partido, pero que cuando converse con los referentes del PC de esa materia –todavía no lo ha hecho– seguramente habrá cosas con las que va a estar de acuerdo. “Quizás el único punto de discrepancia sea que ellos entienden que hay que seguir monitoreándolo [al NCPP] y yo entiendo que ya están los elementos dados para hacer las reformas”, subrayó.

Para Zubía, el nuevo sistema es “una máquina de picar fiscales”, en lugar de “una máquina de perseguir delincuentes”. “Y eso hay que modificarlo. Ese código y la falta de fiscales generan condiciones laborales que son muy malas para los fiscales. No nos olvidemos de que los fiscales son los encargados de la persecución penal; entonces, si a la gente que está encargada de perseguir la tenés mal la persecución no rinde sus frutos, y es lo que está pasando en este momento, amén de 10.000 problemas más”, sostuvo.

Por último, consultado sobre el anuncio del candidato de Frente Amplio, Daniel Martínez, de que Gustavo Leal será su ministro del Interior en caso de ganar las elecciones, Zubía respondió: “Lo lamento profundamente”.