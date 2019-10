Jorge Larrañaga denunciará a Lucía Topolansky por no respetar la veda

Las declaraciones van y vienen y se caldea el clima electoral. El impulsor de la reforma constitucional Vivir Sin Miedo, Jorge Larrañaga, aseguró en declaraciones a la prensa desde Paysandú que denunciará ante la Corte Electoral a la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, por no respetar la veda. Según el senador nacionalista, Topolansky instó en la mañana de hoy a no votar la reforma y eso “lisa y llanamente es violar la veda, está mal. No puede emitir pronunciamientos en contra” y agregó que a su entender se siguen dando ciertos “tics antidemocráticos”.

Al ser consultada sobre la reforma antes de emitir su voto, Topolansky dijo: “espero que no salga porque creo que es un mal proyecto”, y más adelante agregó: “confío en que la gente no lo vote”.

Se viola la veda.

No respetan la ley, no respetan el derecho del uruguayo a decidir en libertad. pic.twitter.com/uIG3npp4Bl — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 27 de octubre de 2019

Quien quiera votar la papeleta del SI procure llevarla junto a la lista de su preferencia.

Si estando en el cuarto secreto observa que no está la papeleta puede salir y exigirle a la Mesa que las reponga. Es OBLIGACIÓN de la Corte GARANTIZAR el derecho a elegir del ciudadano. — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 27 de octubre de 2019

Además, dijo que está recibiendo denuncias “de todo el país” por la “sustracción de papeletas” por el Sí así como de “la intervención con publicidad” contraria a la reforma en los locales de votación. En este sentido, pidió a quienes quieran acompañar su propuesta que vayan al circuito con la papeleta por el Sí y en el caso de que no la encuentren en el lugar de votación lo comuniquen a la mesa receptora porque “emitir el voto en las condiciones que corresponde es el derecho ciudadano de todo habitante”.

También el candidato presidencial del Partido Colorado, Ernesto Talvi, se pronunció sobre la reforma constitucional antes de votar, reiterando que no la respalda.

Después de votar, Larrañaga dijo que la reforma constitucional “ha sido uno de los temas, sino él tema de más debate y discusión a lo largo de la campaña electoral” y consideró que “va a ser sin duda la opción política más votada hoy”.