Julio María Sanguinetti está pensando en apoyar la reforma de Jorge Larrañaga

El ex presidente Julio María Sanguinetti, líder del sector Batllistas, del Partido Colorado, en su momento no se adhirió a la campaña de reforma constitucional en materia de seguridad propuesta por el senador blanco Jorge Larrañaga. Pero ahora, cuando la mayoría de los dirigentes de su sector decidió acompañar la propuesta ensobrando papeletas del Sí junto con las listas, el ex presidente cambió de opinión. En un video difundido en las redes sociales señaló que, así como respetó la “intención” de la reforma y tuvo “algunos pruritos jurídicos para no acompañar en aquel momento”, hoy está pensando “quizás de otro modo”. Además, se refirió a la posición del candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que está en contra de la reforma. Dijo que es “paradójico”, porque “mucha de la gente que lo acompaña piensa que él representa justamente la intervención militar en el tema seguridad”.