La competencia por las bancas de Florida

El dos veces intendente Carlos Enciso vive “con expectativa pero con certezas” la posibilidad de volver al Palacio Legislativo como representante del Partido Nacional (PN) por el departamento de Florida. Y de hecho parece poco probable que no vaya a ocurrir así. Donde no parece haber tantas certezas es en el Frente Amplio (FA). El actual diputado Carlos Rodríguez Gálvez (Movimiento de Participación Popular, MPP) aspira a ser reelecto, pero tiene competidores internos con posibilidades de acceder al escaño; fundamentalmente su ex compañero de sector Álvaro Vega.

A falta de encuestas locales, la principal referencia es, elección tras elección, la compulsa de más de 500 consultas que hace la emisora local CW33 y cuyos resultados indican que Enciso ganará la banca del PN, y que en el FA se definirá entre Rodríguez Gálvez y Vega. El socialista Daniel Ayala es el tercero en discordia.

Por el FA hay 12 candidatos a la diputación. Rodríguez Gálvez —más conocido como Carapa— aparece como muy cercano a mantener su banca; la asumió en 2013 cuando Álvaro Vega renunció a la cámara y al MPP, y en 2014 fue electo titular, encabezando la lista conjunta del Espacio 609 y la 1001.

Vega, uno de los que fueron electos (dos veces: 2004 y 2009) por el Espacio 609, aspira ahora a la diputación con su sector local, Renovación Colectiva, que en 2014 presentó una lista con la plancha de Casa Grande al Senado, pero en esta oportunidad estableció un acuerdo con la 99000 (Rafael Michelini). “Obviamente que queremos ganar, pero nos interesa más que gane el FA”, dijo Vega a la diaria. Señaló que una de las intenciones de su grupo es “cambiar la historia” de algo frecuente en el FA local y que lo diferencia de lo habitual en los partidos tradicionales: hacer que los votantes frenteamplistas observen más hacia el menú del departamento y no definan su voto según los liderazgos nacionales. “Es la historia que queremos cambiar, porque, en definitiva, el día de la verdad, acá está el diputado, mientras que los senadores no vienen nunca”.

Algunos de los demás candidatos frenteamplistas son Richard Tessier (lista 738), ex director del Hospital Amorín, la histórica edila de la Vertiente Artiguista Amanda Della Ventura, el también histórico edil y ex director de la única administración frenteamplista en la Intendencia de Florida Eduardo Riviezzi, y el doctor Daniel Ayala, quien fue director de Cultura durante la administración del intendente Juan Francisco Giachetto en la comuna departamental, así como coordinador de Centros MEC en Florida.

Riviezzi, de Fraternidad Frenteamplista Floridense (3F, lista 103), es el candidato de una alianza conformada entre ese sector, Marea Frenteamplista, Ir y la lista 3701. La hoja de votación tiene su propia plancha al Senado, encabezada por Giachetto. En setiembre, durante el acto de presentación de la lista 103, el ex intendente dijo que tiene claro que incluso siendo apoyado por todo el electorado floridense no le alcanzarán los votos para llegar a la cámara alta. “No diría que es una locura, porque tenemos claro hacia dónde vamos. Estamos aquí para luchar por el FA y no por una posición personal; los intereses personales son lo último”, indicó en aquel acto.

Ayala es el candidato de la lista 90-1001, producto de un acuerdo entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista, con la plancha al Senado que encabezan Óscar Andrade y Carolina Cosse. Ayala señaló a la diaria que en otros cinco departamentos el PS ha establecido acuerdos que no van en la línea de la alianza de ese partido a nivel nacional. Dijo también que su intención es “aportar al triunfo del FA. Si eventualmente podemos acceder a la diputación, bienvenida sea”.

Por más de un ala

En el Partido Nacional, Enciso, el Pájaro, no puede aspirar a la reelección porque viene de ser jefe comunal durante dos períodos consecutivos. Formó el sector Dale, con proyección nacional, y midió fuerzas en las internas para ver si podía aspirar al Senado con una lista propia. Pero luego de ver los resultados en las urnas, optó por acordar con Aire Fresco, sector con el que va en el cuarto lugar al Senado. “Para nosotros fue una votación aceptable, pero no nos daba la logística ni la situación política de seguir solos. Fue natural tener una relación de acuerdo con la lista oficial de Luis [Lacalle Pou]. No estamos desconformes, porque un cuarto lugar siempre es un lugar interesante”, explicó Enciso a la diaria. Comentó que mira hacia la elección del domingo “con expectativa pero con certezas”.

El otro candidato con ciertas chances en el PN es José Andrés Arocena, actual diputado. Fue electo por la lista 62 que históricamente lideró su padre, el ex intendente Andrés Arocena, pero que desde el fallecimiento de este tiene a Enciso como principal figura. En 2017 se escindió, formando una lista propia dentro del Espacio 40. “La experiencia de haber salido de la 62 fue muy positiva. Se pudo armar una agrupación con gente que viene de distintos ámbitos sociales, de compromiso y de trabajo para la sociedad. Ha sido un crecimiento personal político enorme”, dijo Arocena a la diaria. En las elecciones internas quedó ubicado en tercer lugar, detrás de la 62 y del alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopingi, otro dirigente que dejó la 62, pero que, a diferencia de Arocena, intentó permanecer bajo el paraguas de Dale. Luego de las internas, sin embargo, abandonó también ese espacio; desde el entorno de Enciso fue calificado entonces de "traidor". Tanto Stopingi como Arocena aspiraban a la comuna, pero ninguno de los dos consiguió los convencionales suficientes como para asegurar una candidatura. Definieron en tal sentido una alianza que definió a Arocena como candidato a la diputación y a Stopingi como eventual candidato a intendente. “No nos hemos puesto de acuerdo en cargos ni en nombres, sino en valores, principios y objetivos para el departamento de Florida. La interna sirvió para que dos grupos que estaban totalmente divorciados se pudieran unir con proyectos con objetivos sociales y de desarrollo del departamento”, comentó Arocena a la diaria.

Colorados

Por su parte, el Partido Colorado tiene como principales aspirantes a la diputación a Pablo Lanz, referente de Ciudadanos en Florida cuyo objetivo, según dijo a la diaria, es “tener al PC de pie”, y a Juan Amaro Cedrés (lista 22, Uruguay Batllista), quien obtuvo una magra adhesión en las elecciones internas acompañando la candidatura de José Amorín Batlle.