La dinámica departamental le impide al Partido Nacional dejar atrás el caso Moreira

Los ediles del Partido Nacional (PN) no entraron este lunes a la sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Colonia en la que los ediles del Frente Amplio (FA) pretendían pedir la renuncia o la destitución del intendente, Carlos Moreira.

Daniel Almada, edil del FA, contó a la diaria que al entrar a sala el presidente de la Junta, Félix Osinaga (PN, Lista 904), les anunció que los nacionalistas no entrarían, por lo que no habría cuórum. Almada dijo que les comunicaron que “van a esperar el trámite judicial que van a iniciar”. “Nosotros entendemos que lo que se iba a discutir no tenía nada que ver con lo que ellos tienen a nivel judicial”, expresó el edil. Adelantó que el FA hoy volverá a convocar una sesión extraordinaria, pero aseguró que no le extrañaría si los blancos tampoco se presentan, ya que incluso la “línea de [Ricardo] Planchón [lista 12404] salió a respaldar al intendente”.

Por su parte, los ediles nacionalistas anunciaron que demandarán a la persona que difundió los audios en los que Moreira le hace propuestas sexuales a una mujer a cambio de la extensión de una pasantía. La mujer ha sido identificada en el sector como la edila nacionalista María José García, quien fue pareja de Moreira, según el intendente dio a entender en la conferencia de prensa que dio el viernes.

El sábado, en un acto en el que convocó a la marcha de este lunes, el secretario general de la Intendencia de Colonia, Guillermo Rodríguez, dijo que su agrupación tiene un “dolor en el alma” por la situación. “Nos tocan el culo y nos ponen peligrosos [...] no somos de los que caemos y no nos levantamos [...] Vamos a tomar todas las acciones que están a nuestro alcance para que estos tipos se den cuenta de la canallada que han hecho”, publicó el portal El Eco Digital.

Este lunes, el Comité Ejecutivo Departamental de la lista 12404, que respalda a Luis Lacalle Pou, emitió un comunicado con un mensaje ambiguo, en el que transmite “su malestar y su más enérgico rechazo a formas de hacer política que no van en la dirección correcta de nuestro proceder”.

Por otra parte, García y su pareja, el ex director de Turismo Andrés Sobrero –quienes habrían sido señalados por la difusión del audio–, renunciaron al sector de Planchón. “Ante los hechos ocurridos y el feroz ataque de diferentes sectores políticos, he decidido [...] mi desvinculación [...] hasta que se conozca la realidad de lo sucedido en los ámbitos que por derecho corresponden”, escribió Sobrero. En tanto, García escribió en su carta de renuncia que las acusaciones en su contra son infundadas.

La bancada de ediles de la lista 904 dio a conocer un comunicado en el que declara su total apoyo político y personal a Moreira, y resalta que el intendente antepuso “los intereses del PN por encima de los suyos propios, pensando siempre en lo general por encima de lo personal”.

En tanto, el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, comparó la situación con el caso Sendic: “Nosotros sí actuamos, el Frente [Amplio] a Sendic le hizo chaschás en la cola”, declaró en el programa Arriba gente, de Canal 10.

En Montevideo, la ministra de la Corte Electoral en representación del PN, Ana Lía Piñeyrúa, dijo a la diaria que el organismo tomó conocimiento de la renuncia de Moreira y que después de los comicios, si fuera electo, no será proclamado. “Se tomará nota de la vacancia del titular por renuncia y se proclamará al primer suplente”, que en este caso es el diputado Jorge Gandini, explicó.