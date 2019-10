La intención de voto de la reforma Vivir sin Miedo

Además de las elecciones presidenciales y legislativas, este domingo se votará en el plebiscito de la reforma Vivir sin Miedo.

El senador el Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga reunió las más de 270.000 firmas necesarias para que se lleve adelante un plebiscito sobre la iniciativa junto a las elecciones nacionales.

La reforma cuenta con cuatro artículos: el primero permite el allanamiento nocturno ordenado por un juez, el segundo establece que los condenados por determinados delitos “no gozarán de ningún instituto que permita su liberación antes del cumplimiento de la pena en su totalidad” y el tercero habilita la creación por parte del Parlamento de una Guardia Nacional “con integrantes de las Fuerzas Armadas”. El último artículo incluye disposiciones transitorias hasta la implementación de la reforma.

Ante la campaña a favor de Vivir sin Miedo, en la que participan no solo Larrañaga sino también otros políticos del Partido Nacional y el Partido Colorado, se conformó la articulación nacional No a la Reforma, que cerró su campaña este miércoles.

El voto en el plebiscito es exclusivamente por el Sí, quien no apoye la reforma simplemente no debe incluir una papeleta. Sin embargo, como se denunció la circulación de papeletas por el No, la Corte Electoral resolvió que las papeletas apócrifas no anularán el voto.