La nueva integración del Parlamento: todavía está lejos de una representación de género paritaria

Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en aprobar el sufragio de las mujeres, en 1932, y una década después tuvo en el Parlamento a dos senadoras y dos diputadas. Desde entonces, la presencia de las mujeres en el Legislativo aumentó, pero de forma leve y a pasos más lentos en comparación con el resto de la región. Muchas mujeres políticas pensaron que la situación podía cambiar para las elecciones de 2014, cuando por primera vez se aplicó la Ley de Cuotas aprobada en 2009, que establece la participación equitativa de mujeres y varones en las candidaturas nacionales, departamentales y municipales. Sin embargo, el salto en la representación de mujeres no fue significativo.

Las elecciones nacionales de este año parecían venir acompañadas de vientos de cambio, por la experiencia anterior de las cuotas y con el aliento de un movimiento feminista que viene ganando fuerza desde 2015.

Sin embargo, por las características del sistema político uruguayo, el hecho de que en la confección de las listas se hayan cumplido con la Ley de Cuotas no garantiza que más mujeres resulten electas, y los resultados de las elecciones celebradas el domingo muestran que prácticamente no hubo cambios de una elección a otra: en el próximo período legislativo habrá ocho senadoras (al igual que las electas en 2014) y 19 diputadas (una más que en las elecciones pasadas). Esto significa que la representación femenina en la cámara alta será de 26,6%, mientras que en la cámara baja apenas alcanzará a 19%. No obstante, a las sesiones del Senado ingresará una mujer más: tanto si gana el Frente Amplio como el Partido Nacional, asumirá una mujer como vicepresidenta: Graciela Villar o Beatriz Argimón. En el caso de la Cámara de Representantes, todavía queda el escrutinio departamental y el de los votos observados para determinar la adjudicación de algunas bancas.

Las mujeres que ocuparán ocho de las 30 bancas del Senado son Lucía Topolansky, Sandra Lazo, Liliam Kechichian, Amanda Della Ventura y Carolina Cosse por el Frente Amplio (FA); Graciela Bianchi y Gloria Rodríguez por el Partido Nacional (PN), e Irene Moreira por Cabildo Abierto (CA). Todos los senadores del Partido Colorado (PC) electos en las elecciones del domingo son varones.

En cuanto a la Cámara de Representantes, hasta ahora fueron electas 19 diputadas. De ese total, 13 son del FA, tres de CA, dos del PC y el PN sólo tiene una diputada. Los demás partidos con representación en esta cámara –Partido Independiente, Partido Ecologista Radical Intransigente y Partido de la Gente– no tendrán representantes mujeres.

Las diputadas electas son Cecilia Cairo, Susana Pereyra, Lilián Galán, Bettiana Díaz, Zulimar Ferreira, Ana Olivera, Verónica Mato, Claudia Hugo, Gabriela Barreiro, Cristina Lustemberg, Cecilia Bottino, Orquídea Minetti y Lucía Etcheverry por el FA; Silvana Pérez Bonavita, Elsa Capillera y Nazmi Camargo por CA; María Eugenia Roselló y Nibia Reisch por el PC; y Valentina Dos Santos por el PN.