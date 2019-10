Lacalle Pou cerró su campaña: “estoy seguro que Vázquez nos va a facilitar la transición”

El nacionalista Luis Lacalle Pou se ve vencedor en el balotaje casi inminente de noviembre, y volvió a sostener ayer, durante el acto de cierre de campaña en Las Piedras, que el mismo lunes 25 de noviembre, un día después de la segunda vuelta, tendrá la primera reunión de transición a las 15.00 en la Torre Ejecutiva con el actual presidente Tabaré Vázquez.

“Estoy seguro que Vázquez, continuando una tradición nacional, nos va a generar y facilitar la transición y nos va a dar información. Porque hemos dicho más de una vez que el próximo gobierno, después de 15 años del Frente Amplio (FA), no puede empezar si no hace auditorías a lo largo y ancho del país.

Pero las proyecciones del candidato nacionalista fueron aún más lejos: según dijo, el 1 de marzo de 2025, cuando termine su eventual mandato, volverá a Las Piedras -donde en 1998 tuvo su “bautismo político” en una reunión de 14 personas- para reencontarse con los militantes del PN y “poder mirarlos a los ojos y decirles que supimos cumplir”.

Durante su oratoria, Lacalle Pou insistió en que el próximo gobierno no será únicamente del PN, sino “multicolor”, aunque encabezado por el nacionalismo, y pidió que nadie “apueste un asado” a que los partidos de oposición no se van a poner de acuerdo, porque va a perder. “Con los otros cuatro candidatos de oposición tengo una muy buena relación política y personal. Allí está el acuerdo. Y ese acuerdo, no se olviden, que está antecedido por la ola de alternancia de la gente. Los uruguayos no nos van a perdonar que no nos pongamos de acuerdo. Es demasiado importante la situación como para andar con egos y personalismos”, expresó.

Luego reiteró que tras la elección del domingo, y frente a unos partidos de oposición cohesionados, habrá un Frente Amplio aislado, “incapaz de convencer a otros partidos y hacer una mayoría”. “ Ya nos va a haber dado el primer mensaje: la mayoría estaba allá y ahora está acá, háganse cargo, hagan las cosas bien y pónganse de acuerdo”.

Finalmente, dijo que iba a “responsabilizar” al FA “de lo bueno y lo malo”, aunque se limitó a enumerar críticas: “años de bonanza económica, mayoría parlamentaria por 3 períodos y un enorme crédito y, lo más importante, la esperanza popular, que desperdiciaron en estos años”. A su vez, destacó que logró culminar la campaña sin hablar mal de sus “competidores cooperantes”: aquellos candidatos de los demás partidos de oposición con los que pretende formar la coalición del gobierno.

Poco antes, la candidata a vicepresidenta Beatriz Argimón resaltó el liderazgo que tiene a su juicio Lacalle Pou para generar una coalición, y dijo que ha sabido llevar adelante una campaña “diferente”, tanto dirigida a los nacionalistas como a “otros ciudadanos”. “En esta forma moderna de visualizar el futuro, hizo una transformación en poco tiempo: de este joven partido de 183 años, que pasó de identificarse con ser orgullosamente blancos a entender que el 'es ahora' significa llegar a un gobierno que nosotros vamos a encabezar pero que tiene que ver con otros partidos”.