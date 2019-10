Lacalle Pou invitó al PIT-CNT a hacer aportes para la ley de urgencia que planea llevar adelante

El candidato presidencial Luis Lacalle Pou participa esta mañana del ciclo de conferencias con postulantes que organiza el PIT-CNT y mostró allí coincidencias y diferencias con la central de trabajadores.

En materia laboral, Lacalle Pou sostuvo que los temas más preocupantes son “la pérdida de fuentes laborales y mantener el salario”. El nacionalista defendió la creación de un consejo técnico permanente que prevé su programa de gobierno, en donde estén las cámaras empresariales, el PIT-CNT y el gobierno, para que las partes “calibren equilibrios y desequilibrios que se dan en el país”. Luego aseguró: “un gobierno encabezado por nosotros tiene claro cuál es la parte más débil de la relación”.

Seguidamente dijo que no sabía si tenía que “tatuarse” que mantendrá los Consejos de Salarios, algo que recordó que viene diciendo desde la campaña anterior. “Vamos a seguir convocando a los consejos de salarios. Pero hay que apostar a la sostenibilidad”, sostuvo. No obstante, advirtió que hay que tener en cuenta “descuelgues” ante algunas situaciones “excepcionales” como puede ocurrir en zonas fronterizas con Argentina o Brasil, que “es tan grande la diferencia económica que en seis meses a veces puede no quede un almacén”. “Hay elementos que no deben ser una regla, sino una excepción pero tenemos que tener la posibilidad de utilizarlos”, expresó.

Seguidamente dijo que está a favor de las medidas sindicales, que “son legítimas y es un derecho”. “Lo que no creemos y no comparto es la ocupación, que vulnera dos derechos individuales: al trabajo y la propiedad”, expresó.

Finalmente, se refirió a la ley de urgencia que pretende llevar adelante durante sus primeros días de gestión y sostuvo que su urgencia “es la valoración de los tiempos de la gente”. “Se uso 13 veces desde 1985 y seis en los gobiernos del Frente Amplio”, recordó. Seguidamente aseguró que tampoco se puede decir que es inconstitucional, como dijeron dirigentes del Partido Socialista, “porque todavía no se conoce”.

Para su estudio, invitó al PIT-CNT a hacer aportes para el contenido de esa norma: “si mañana la central tiene aportes y considera que hay que avanzar en determinadas cosas y que es urgente, bienvenido sea. El país sin excluidos es desde el principio de un gobierno”.