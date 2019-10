Leal: “capaz que Manini es el candidato a ministro” del Interior de Lacalle Pou

Gustavo Leal, referente en seguridad del candidato frenteamplista Daniel Martínez, dijo que le gustaría debatir con quien vaya a ser el ministro del Interior del nacionalista Luis Lacalle Pou, y dijo que escuchó “muchas veces” que esa persona podría ser el actual candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

En una entrevista con No Toquen Nada, de Del Sol FM, Leal cuestionó la supuesta estrategia de campaña del Partido Nacional de que los asesores de Lacalle Pou no den más entrevistas –algo que el propio Lacalle Pou relavitizó recientemente-, y dijo que se trata de una “veda anticipada”. “Eso es porque no hay confianza o están negociando. Dicen que capaz que Manini es el propio candidato a ministro. Yo lo he escuchado muchas veces”, sostuvo.

El asesor de Martínez dijo que esto podría depender de la votación que tenga Cabildo Abierto en las elecciones. “Pienso si Cabildo Abierto traspasa los límites de votación actual y es el tercer partido, va a tener un peso decisivo en esa coalición. Decisivo”, sostuvo. Según aseguró, al propio Manini Ríos le han preguntado si querría ser ministro y “ha dicho que no es el momento”.