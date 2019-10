Lectura incómoda: Cristina Morales ganó el Premio Nacional de Narrativa en España

La escritora granadina Cristina Morales, última ganadora del premio Herralde de Novela por su libro Lectura fácil (Anagrama, 2018), fue galardonada ahora, por la misma obra, con el premio Nacional de Literatura en la categoría Narrativa que otorga el Ministerio de Cultura de España.

Al contrario de lo que sugiere su nombre –que alude al método que simplifica los textos complejos para ponerlos al alcance de personas con dificultades cognitivas–, la novela de Morales es una ambiciosa construcción a varias voces protagonizada por cuatro mujeres con discapacidad intelectual que comparten una vivienda tutelada en Barcelona. Y precisamente de la condición compartida por estas mujeres surge buena parte de la incomodidad que provoca el texto, y que fue lo que hizo que llamara la atención del jurado, que justificó el fallo en los siguientes términos: “Por tratarse de una propuesta radical y radicalmente original, que no cuenta con una genealogía en la literatura española y que destaca por la recreación de la oralidad, unos personajes extraordinarios y su lectura del contexto político en el que se desarrolla”.

Morales no es en absoluto ajena al contexto político: cuando estuvo en Montevideo, en ocasión de la reciente Feria Internacional del Libro, se mostró interesada en conocer centros autogestionados o “casas okupas”, y no pierde oportunidad de denunciar la precariedad a la que están condenados los trabajadores en el mundo, la situación de privilegio en la que viven otros, la tontería hipócrita del paternalismo y la corrección política y hasta el lenguaje sobre el que se sostiene la estructura de convenciones, reglas, normativas y gustos que organizan lo que debemos considerar aceptable y lo que no.

Nacida en Granada en 1985, residente en Barcelona, Morales es también licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Antes de esta novela había publicado los libros de cuentos La merienda de las niñas (2008) y Los combatientes (2013), y las novelas Malas palabras (2015, sobre Santa Teresa de Jesús) y Terroristas modernos (2017), ambas ya anunciadas como próximas reediciones por Anagrama.