Ayer, la familia de Eduardo Bleier, militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU) hasta su desaparición forzada, fue informada por las autoridades de que eran sus restos los encontrados en el ex Batallón 13, ubicado en Instrucciones y Casavalle, el 27 de agosto.

Bleier ingresó muy joven al PCU y estuvo al frente de la dirección de Finanzas y Organización, y luego del golpe de Estado se encargó de la propaganda clandestina. Fue detenido en la vía pública el 29 de octubre de 1975, cuando tenía 47 años, en el marco de la Operación Morgan, que tuvo como objetivo a toda la resistencia contra la dictadura, pero en particular al PCU y la Unión de la Juventud Comunista (UJC). Estuvo en la “casona de Punta Gorda”, también conocida como “infierno chico”, y de ahí fue trasladado a otro centro clandestino de detención, conocido como “300 Carlos” o “infierno grande”, según los datos recabados por la Comisión para la Paz. “En ambos lugares fue intensa y continuamente torturado” hasta que falleció, entre el 1º y el 5 de julio de 1976, indica el informe del organismo. “Eduardo era un comunista, un frenteamplista, un luchador por la democracia y la libertad. Como tal queremos recordarlo y reivindicarlo, y expresar nuestro compromiso, hoy más que nunca, con la necesidad imperiosa de buscar y encontrar a todas y todos los desaparecidos y que estos crímenes de lesa humanidad no queden impunes”, indicó el PCU en un comunicado publicado ayer de noche.

Uno de los hijos de Bleier, Gerardo, escribió en sus redes sociales tras la noticia: “Estuvo siempre ahí... hasta que lo encontramos. Infinitas gracias a la abrumadora, sanadora, tanto como el hecho mismo, solidaridad social que nos rodea. A todos, otra vez, gracias”.

Lille Caruso, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del PCU, dijo a la diaria que para todos los comunistas era un “ser especial” no sólo por “lo que hacía, sino por lo que era”. “Nosotros tenemos un montón de desaparecidos, y cada familia espera encontrar a su familiar. Hay que seguir buscando, uno a uno, hasta que aparezca el último desaparecido”, sostuvo.

Se retoman las excavaciones en el 14

A partir de mañana el Grupo de Investigación en Arqueología Forense empezará a hacer excavaciones en el ex Batallón 14, en Toledo. Esta nueva búsqueda obedece a una denuncia anónima entregada al ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, que incluiría información sobre restos enterrados debajo de un galpón.



En 2018, ante un dato similar, se pasó el georradar y se determinó que había una anomalía bajo una edificación, pero cuando se hicieron excavaciones se encontraron únicamente unos caños que no estaban en los planos originales. Esta carta dirigida a Bayardi indicaría que el lugar en el que se buscó no era el correcto.