Luis Lacalle Pou: “Con nosotros no se van a llevar sorpresas”

En la calle frente a la sede del sector Todos, en Bulevar Artigas y Chaná, había ayer un escenario en el que los votantes del Partido Nacional (PN) se congregaron desde temprano para esperar los resultados de la jornada electoral. A través de una pantalla gigante fueron siguiendo la transmisión de Canal 4. Mientras tanto, la fórmula conformada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón esperó en el primer piso del búnker.

Afuera, cuando Opción Consultores anunció los resultados, el público explotó de emoción. “¡Se van, se van!”, “¡Fuera focas!”, “Se siente, se siente Lacalle presidente”, eran algunas cosas que se escuchaban cerca del escenario. Después de que los demás candidatos dieran sus discursos, a las 22.10 empezaron a bajar los dirigentes y las familias de la fórmula. Argimón estuvo acompañada por su pareja y Lacalle Pou, como ya es costumbre, estaba junto a su esposa Lorena Ponce de León y sus tres hijos (Manuel, Violeta y Luis Alberto).

Al grito de “presidente, presidente”, fue recibido por los presentes. Lacalle Pou les agradeció a su equipo, a su familia y a los militantes, pero también saludó a las personas que “abrazan una causa política” no importa cuál.

“Tenemos un equipo que nunca perdió el rumbo”, dijo al comenzar su discurso. “No hicimos una campaña para ganar una elección sino para cambiar al país. Está basada en la coherencia y la verdad, con nosotros no se van a llevar sorpresas”, aseguró y, una vez más, el candidato resaltó que no agravió a nadie en el transcurso de la campaña.

A lo largo de toda la campaña, Lacalle Pou basó parte de sus discursos en la hipótesis de que el próximo gobierno no tendrá mayorías parlamentarias y en la necesidad de formar una coalición opositora: “Quiero agradecer especialmente la intención de avanzar en este acuerdo multicolor, en un gobierno de compromiso con el país, a Ernesto Talvi y al Partido Colorado, a Guido Manini y a Cabildo Abierto, a Edgardo Novick y al Partido de la Gente, y a Pablo Mieres y el Partido Independiente”. “Estaba allí, latente, una alternancia, y el mensaje de hoy es de una alternancia plural, no de un partido solo”.

También tuvo palabras para el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, con quien va a compartir la contienda hasta la segunda vuelta del 24 de noviembre. En ese momento el candidato señaló a las personas que fueron con banderas del Partido Colorado y de Cabildo Abierto a apoyarlo.

Sobre el partido oficialista dijo que, como había supuesto, quedó “aislado”, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. “Hay tierra fértil para los acuerdos, hay tierra fértil para avanzar”, dijo sobre la falta de mayorías parlamentarias.

Sostuvo que en un posible gobierno del PN no van a “ocultar absolutamente nada”. “Dijimos lo que vamos a hacer, no anduvimos cambiando de opinión según el auditorio [...] no cambiamos nuestro discurso según la cercanía de la elecciones”, subrayó.

“Estoy cansado de que el gobierno se irresponsabilice y se aleje de las personas hablando de gráficas, de porcentajes y de estadísticas. Yo de educación quiero hablar de los alumnos, si tienen más o menos oportunidades, y no discutir sólo el tema de los números. No quiero ser un candidato que diga que vamos a reducir en tanto las rapiñas y los hurtos, quiero dedicarme a que las personas, en cualquier rincón del país, sientan que su gobierno los quiere, los respeta, los cuida”, dijo.

En varias oportunidades el candidato fue interrumpido por el público, que le decía “gracias, Luis” y festejaba sus palabras: “La política bien entendida, la política bien hecha, sólo te puede hacer una mejor persona, y yo le debo a la política considerarme una mejor persona que la que era hace 21 años”.

Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando se refirió a la realidad internacional: “Yo quiero pertenecer a un gobierno que no pierda la dignidad internacional abrazándose a dictadores y violadores de los derechos humanos [...] Quiero formar parte de un gobierno que entienda que al Uruguay que produce, que comercia, que industrializa”. Además, aseguró que su gobierno no se inclinará “por el que grita” sino por el más justo.

Lacalle Pou volvió a pedir ser auditado por sus militantes: “Los pueblos no pueden perder la capacidad de indignarse, la indignación popular es importante, canalizada civilizadamente, y a los gobernantes nos tienen que incomodar, porque nunca es suficiente lo que vamos a hacer en la defensa de las causas populares”.

Argimón había subido antes al estrado y dio un discurso breve. Destacó que el proyecto del PN “mira hacia adelante, hacia el futuro […]. Ustedes interpretaron el nuevo liderazgo de Luis en el entendido de que salíamos a la búsqueda de ese proyecto”.

En conversación con la prensa, Lacalle Pou confirmó que ayer habló con los candidatos opositores pero no con Martínez.

Coalición

Al llegar al búnker, Argimón dijo a la prensa que a partir de hoy mantendrán contactos con los otros partidos. Álvaro Garcé, asesor del PN en materia de seguridad, agregó a la diaria que las conversaciones vienen desde antes. “En un par de horas y a partir de un resultado electoral que se podía esperar pero había que ver si se concretaba, se habían tejido ya los puntos de un entendimiento que va a ser esencial para competir, pero también para gobernar”.

Por su parte, el diputado Pablo Abdala, de Alianza Nacional (AN), sector que impulsaba la reforma de la Constitución, que no fue aprobada, dijo a la diaria que el plebiscito “alcanzó un nivel de adhesión muy alto” y subrayó que la nota lamentable fue que quitaran papeletas por el Sí de los cuartos secretos.

Por su parte, el empresario Juan Sartori (Todo por el Pueblo) dijo que se sentía emocionado por vivir la primera elección parlamentaria, y recordó que él empezó hace menos de un año pero vino para quedarse. Además, Sergio Abreu, ex canciller, aseguró a la diaria que ve a la región complicada, por Venezuela, Bolivia y Chile. Sobre este último, dijo que “tiene dos expresiones; una, la naturaleza de la manifestación de la gente, que tiene todo el derecho de hacerlo”, pero destacó “un elemento adicional de violencia y de destrucción de bienes que son más un acto de terrorismo que de legítima indignación”. “Argentina siempre es un enigma, a mí me preocupa cómo reaccionan nuestros gobiernos. Hay que saber que los países no tienen amigos, tienen intereses”.

Además, dijo que no ve mal el relacionamiento entre el futuro gobierno de Alberto Fernández y el posible mandato del PN, siempre y cuando “la relación sea profesional y los intereses estén bien definidos”.