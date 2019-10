Luis Lacalle Pou: “El gobierno que viene no es del Partido Nacional, es un gobierno multicolor"

Después de que se conocieran los resultados preliminares de las elecciones de este domingo, la fórmula del Partido Nacional (PN), integrada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón se dirigió a sus seguidores en la sede de Todos, ambos claramente emocionados.

Ella fue la primera en hablar: “¡Ahora sí!”, aseguró, antes de asegurar que es un “momento de alegría, pero de marcado compromiso” con el futuro del país. Agregó que el proyecto del PN “mira hacia adelante, hacia el futuro” y con el liderazgo de Lacalle Pou se buscará concretar “no solo con compañeros del PN” sino también con todos aquellos “que quieren realmente un cambio”. La candidata a vicepresidenta agregó: “Mañana nos espera un nuevo gran trabajo dirigido a todos los ciudadanos”.

Después de la introducción de Argimón, llegó Lacalle Pou, recibido por los gritos de “¡Presidente, presidente!”. “Nosotros no hicimos una campaña para ganar una elección, sino porque queremos cambiar el país. Tenemos un proyecto claro, que puede tener ajustes pero está profundamente basado en la coherencia y en la verdad”, aseguró. Hizo hincapié en que durante la campaña la fórmula no insultó, descalificó o agravió a nadie, porque “si queremos gobernar para todo el país, primero tenemos que respetarlo”, algo que se construye desde “la capacidad de discutir” y “ser firme en la crítica, pero nunca pasar esa frontera que después no tiene retorno”.

En la misma línea, el candidato del PN aseguró que “eso es parte del Uruguay que se va a instalar” después de la segunda vuelta si consigue la victoria. “El Uruguay de la tolerancia, de la pluralidad, donde no hay una sola verdad que arremete, sino muchas, y hay que contemplarlas”, dijo. En este sentido, saludó al candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, y a varios de la oposición: “Quiero agradecer especialmente la intención de avanzar en este acuerdo multicolor, en un gobierno de compromiso con el país, a Ernesto Talvi y al Partido Colorado, a Guido Manini y a Cabildo Abierto, a Edgardo Novick y al Partido de la Gente, y a Pablo Mieres y el Partido Independiente”. “Estaba allí, latente, una alternancia, y el mensaje de hoy es de una alternancia plural, no de un partido solo”, agregó.

En el Parlamento, sostuvo Lacalle Pou, después de la jornada quedará “de un lado, una minoría aislada, que es la del FA en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y del otro lado, se abre una oportunidad , hay tierra fértil para los acuerdos (…) hay posibilidad de un gobierno distinto, de alternancia, encabezado por el PN”, aseguró. Los próximos días, en los que se buscará formar la coalición, “van a ser muy intensos” y va a ser necesario que los distintos partidos se entiendan mucho “con prudencia, con paciencia, pero también con un rumbo claro”, agregó.

A partir de ese momento, Lacalle Pou empezó a subir el tono para criticar al partido de gobierno. Aseguró que hizo campaña “sin ocultar absolutamente nada” sin andar “cambiando de opinión según el auditorio” y que el debate previo a la segunda vuelta del 24 de noviembre será “bien abierto, sin temas preestablecidos”. También hubo cuestionamientos para el gobierno: “Estoy cansado de que el gobierno se irresponsabilice y se aleje de las personas hablando de gráficas, de porcentajes y de estadísticas (…). Yo no quiero ser un candidato que diga que vamos a reducir en tanto y cuando las rapiñas y los hurtos (…). Quiero pertenecer a un gobierno que no pierda la dignidad internacional abrazándose a dictadores y violadores de los derechos humanos”, afirmó.

Cerrando su discurso, el candidato del PN reiteró que “en la actividad política, cuanto más arriba se está, se tienen más responsabilidades y menos privilegios” y que esa es la manera en que él entiende la conducción. “Si nos toca concretar este proyecto a partir del 24 de noviembre, yo quiero que el uruguayo sea un gran controlador de sus gobernantes, que asuma la responsabilidad de controlar qué hacemos los que tenemos el mandato (…) y en esa actitud les quiero pedir a mis compañeros del PN que sean los máximos fiscalizadores del futuro gobierno”, concluyó.

Levantando el tono, pidió a sus seguidores que mañana hablen con sus personas cercanas: “díganles que un grupo de hombres y mujeres encabezado por Beatriz y por Luis quiere dedicarle los mejores cinco años de su vida para que el país se ponga de pie, levante la frente y se eche a andar”.