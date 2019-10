En el libro Once rounds el periodista Alfredo García recopila las entrevistas que mantuvo con el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral. En las casi 300 páginas, divididas en 11 capítulos, García habla con el presidenciable de diversos temas, tocando aspectos como la propiedad, el sistema político, el rol del Estado, los grupos de presión, las Fuerzas Armadas, la migración y la educación. Este miércoles, el director del semanario Voces y autor de Pepe Coloquios (2009) y Charlas con Pedro [Bordaberry] (2014), presentó su nuevo libro, editado por Fin de Siglo, en la Feria Internacional del Libro en Montevideo.

“¿Qué hacemos con la educación terciaria? ¿Es para todos, es para algunos? ¿Masificamos?”. Con esta pregunta, García instala el tema del ingreso a la educación terciaria durante una de las entrevistas. El candidato nacionalista asume que es una “discusión enorme”, en la que entran en juego la “Universidad y la autonomía”, pero entiende que el que destina el presupuesto es el Estado mediante el Presupuesto. “Quiero mi Universidad de la República [Udelar] creciendo en los estándares internacionales, y de hecho hoy no estamos en la conversación”, acota.

Luego relató que su hermano estudiaba economía en la Udelar y tenía que ir temprano para encontrar lugar, aunque a veces quedaba “al fondo o afuera”. “No parece muy lógico. Si va a ser una política de cupos, ¿van a ser los cupos del que llega temprano, o del que se anotó antes? ¿O mediante un examen de ingresos y habilidades?”. Luego la entrevista profundiza sobre los posibles mecanismos de ingreso a la educación terciaria.

O por escolaridad. No me resisto a hablar de ese tipo de cosas.

Es una inversión social.

Exacto, y la gran mayoría no va a participar de eso. Me parecen justos y lógicos los mecanismos de ingreso y selección. Si además se tienen otras herramientas, como la educación a distancia.

El dirigente nacionalista dice que no se identifica con nadie de la esfera internacional ni le han impactado líderes políticos. Más bien, Lacalle Pou prefiere destacar algunas acciones y pensamientos de políticos internacionales. Por ejemplo, valora la “empatía” y la “sensibilidad social” de Robert Kennedy o la “empatía que genera Justin Trudeau”. También dijo que respeta a José María Aznar, que si bien “es muy discutible en muchas de sus acciones y actitudes, el tipo en un momento dijo: ‘No va más’”, y añadió que es de los pocos políticos que “se fue antes que lo echaran”. Le gusta alguna cosa “específica” de Tony Blair, de Bill Clinton y de Margaret Thatcher, de quien asegura que, a pesar de todas las “contras que puede tener”, es una “mujer que, pucha, si hay algo que no se le puede discutir es su coraje”.

Más adelante, el candidato nacionalista sostiene que hay que formar mejor a los profesionales y “para eso hay que ir hacia un proceso de acceso distinto. Y bien claro. Aparte: ¿cuáles son las profesiones que se van a necesitar? Obviamente, ahí hay una colisión entre los derechos de formación y lo que el país necesita”. A su entender, muchas veces los uruguayos les pagan a otros uruguayos carreras que en Uruguay “no tienen un futuro”. El candidato nacionalista entiende que decir que “es para todos es injusto” y afirmó que una discusión central es definir cómo se llenarían esos eventuales cupos.

El tema es cómo se llenan los cupos; si porque mi vieja hace cola en la UTU a las tres de la mañana con la playera o porque realmente tengo un gurí que a partir de cuarto de liceo tiene una escolaridad que sabe que empieza a contar y se rompe el que te dije. A veces decir que es para todos es injusto. Te puse el caso de mi hermano. No es para todos. Mi hermano perfectamente podría haber pagado una universidad. Eligió la Universidad de la República porque le pareció que la carrera de economía era mejor ahí.

“Un formador de equipos y un adversario peligroso”

“Los adversarios y seguidores lo catalogan de distintas maneras. Es muy maniqueísta la cuestión. La gente lo subestima, piensa que no está formado, que no estudió y se está preparando hace cinco años para esto. Está eligiendo gente, rodeándose de equipo. Él sabe lo que no sabe y delega. Es un gran formador de equipos y es un adversario peligroso”, dijo a la diaria el autor del libro Alfredo García.