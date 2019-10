Tras asistir a un almuerzo en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), Guido Manini Ríos fue consultado por la prensa acerca de la aparición de los restos del ex militante comunista Eduardo Bleier. “Tal como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, un gobierno de Cabildo Abierto [CA] continuaría con la búsqueda de restos de desaparecidos. Eso siempre y cuando estas no interfieran con alguna fiesta, como los actos en los feriados, las recepciones para mandatarios extranjeros e incluso los brindis por las inauguraciones. En ese caso habría que suspenderlas, como es lógico. Pero yo apoyo la búsqueda, y los malentendidos que ha habido con la prensa se han debido a la insistencia con el tema”, declaró el ex comandante en jefe del Ejército. Esto último hacía referencia al episodio del martes, cuando, al ser consultado sobre el tema, se molestó con la pregunta y respondió: “Estamos en una fiesta en San José”.

Luego del encuentro en ADM, Manini Ríos adelantó que la búsqueda de desaparecidos en un futuro gobierno encabezado por él “será un proceso muy transparente, y se mantendrá informada a la prensa en todo momento”. “Independientemente de esto, vale aclarar que no se permitirá a los periodistas formular la misma pregunta más de una vez”, aclaró. Dirigentes de CA adelantaron que, si el partido llega al poder, se creará un Registro Único de Preguntas, para evitar que los gobernantes sean consultados más de una vez sobre un mismo tema.