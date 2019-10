Mario Bergara y Pablo Ferreri salieron al cruce de las declaraciones de Azucena Arbeleche

Azucena Arbeleche, la futura ministra de Economía de Luis Lacalle Pou en caso de que el Partido Nacional gane las elecciones, fue entrevistada hoy de mañana por el programa No toquen nada, de Del Sol FM. Allí dijo que que las agencias calificadoras de riesgo “nos están mirando con lupa”, y que “si nosotros no mostramos una mejora fiscal en el primer año, vamos a tener un llamado de atención, una baja en la nota”. Agregó que ella, junto con el equipo de economía de Lacalle Pou, han tenido un “diálogo constante” con las agencias calificadoras de riesgo “en estos cinco años”. “En particular este año, en las últimas reuniones, lo que más pedimos fue que no nos bajen la nota, porque necesitamos tiempo. Asumir un gobierno sin el grado de inversión es otro escenario”, sostuvo. Además, confirmó que no hay chance de que se quite el grado inversor porque “nos han dado tiempo”. “Las calificadoras han sido claras en todos los informes: están esperando una nueva administración para ver un resultado”, subrayó.

Estas declaraciones no demoraron en tener eco en el oficialismo. Por ejemplo, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, dijo que es “francamente insostenible” plantear que las calificadoras “otorgan o mantienen el grado inversor porque alguien se lo pide”. Según Ferreri, las calificadoras forman su opinión de acuerdo a la “situación financiera, perspectivas de crecimiento económico, situación fiscal, la sostenibilidad de la deuda, y mantienen reuniones con actores del gobierno y con actores relevantes de la sociedad y de la economía”. “En el caso de Uruguay el mantenimiento del grado inversor tiene que ver con su enorme solidez financiera [...] Estas cosas se dan por una sola cosa: la confianza. No por el pedido de un asesor. Esta confianza no la genera un candidato que, según todas las encuestas, no sería votado por más de uno de cada cuatro uruguayos y cuyo principal socio será la derecha seudomilitar de [Guido] Manini”, concluyó.

En esa línea, el ex presidente del Banco Central del Uruguay y ex precandidato frenteamplista Mario Bergara escribió en su cuenta de Twitter que los dichos de Arbeleche son “inconcebibles”, y agregó: “Uruguay tiene credibilidad ante calificadores, inversores y organismos internacionales porque se lo ganó a base de políticas y de conductas. No son dádivas que se obtienen por pedidos de la oposición, que dicho sea de paso, ha bombardeado el grado inversor permanentemente”. En tanto, el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto, calificó lo dicho por Arbeleche en la misma red social de “ridículo” e “inverosímil”. “Insulta la inteligencia de los ciudadanos y de los equipos técnicos de las consultoras al mismo tiempo. No hay que vestirse con poncho ajeno, se nota”, finalizó.