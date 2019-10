Martínez cuestionó a Lacalle Pou por su respaldo a Arbeleche

Las declaraciones de Azucena Arbeleche, la futura ministra de Economía de Luis Lacalle Pou en caso de que el Partido Nacional gane las elecciones, en el programa No toquen nada, de Del Sol FM siguen dando que hablar. La economista planteó que que las agencias calificadoras de riesgo “nos están mirando con lupa”, y que “si nosotros no mostramos una mejora fiscal en el primer año, vamos a tener un llamado de atención, una baja en la nota”. Agregó que ella, junto con el equipo de economía de Lacalle Pou, han tenido un “diálogo constante” con las agencias calificadoras de riesgo “en estos cinco años”.

“En particular este año, en las últimas reuniones, lo que más pedimos fue que no nos bajen la nota, porque necesitamos tiempo. Asumir un gobierno sin el grado de inversión es otro escenario”, sostuvo. Además, confirmó que no hay chance de que se quite el grado inversor porque “nos han dado tiempo”. “Las calificadoras han sido claras en todos los informes: están esperando una nueva administración para ver un resultado”, subrayó.

Estas declaraciones fueron primero criticas por jerarcas del oficialismo, como Pablo Ferreri, Mario Bergara y Santiago Soto.

Este viernes, en declaraciones a la prensa, Lacalle Pou respaldó a Arbeleche y confirmó que ha participado en reuniones con las agencias calificadoras.

"En muchas de esas reuniones con calificadoras yo estuve presente. Nosotros tenemos una visión optimista y de apoyo al país, no somos como otros que en su momento querían que se declare el default para dañar al país, para llegar al poder. Nosotros cuando nos reunimos con organismos multilaterales de crédito, con calificadoras, lo que tratamos de trasladarle es que hacia el futuro hay confianza", expresó Lacalle Pou.

Según el candidato blanco, lo que han manifestado en estas reuniones ("sobre todo en la voz de Azucena pero respaldada por quien habla", es que el futuro gobierno "sea del partido que sea" necesitará tiempo para "poder salir de una situación compleja en la que está la economía".

Daniel Martínez le respondió a través de un posteo en Twitter: "¿A cuál @LuisLacallePou le creemos? ¿Al que dice que hay futuro o al que dice que no hay confianza? No sólo nos sorprende lo que dijo Arbeleche, sino que salga el candidato a respaldar una barbaridad. Desafían la inteligencia de la gente y la estabilidad que Uruguay conquistó".