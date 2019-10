Martínez: “me concentré en hacer propuestas y no pegar palos; del otro lado no sentí lo mismo”

El candidato frenteamplista Daniel Martínez aseguró ayer tras el debate que protagonizó junto a su par nacionalista Luis Lacalle Pou, que a diferencia del ex senador, él se concentró en “hacer propuestas”.

“Me sentí tranquilo, con ganas de debatir ideas. Creo que me concentré en hacer propuestas. En no pegar palos. Del otro lado no sentí exactamente lo mismo, pero en definitiva creo que fue en un marco de respeto y tolerancia”, dijo Martínez en una rueda de prensa a la salida del debate.

A su vez, dijo que antes de debatir con el candidato colorado Ernesto Talvi, van a tener que “arreglar” entre él y Lacalle Pou “si discuten”: “¿Por qué yo tengo que ser el que discuta con todo el mundo? Ya he estado en varias instancias en que saqué el pecho ante las balas rodeado de enemigos”.