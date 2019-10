Mayoría del sanguinettismo ensobra la papeleta para la reforma de Larrañaga en Montevideo

¿Ensobrar o no ensobrar? Esa es la cuestión. Dentro del Partido Colorado (PC) hay quienes ofrecen sus listas con la papeleta del Sí para apoyar la reforma constitucional en materia de seguridad propuesta por el senador blanco Jorge Larrañaga, pero también hay quienes no lo hacen. Por ejemplo, según señaló a la diaria el diputado Conrado Rodríguez, de Batllistas, en ese sector se dejó en libertad de acción sobre el tema, por lo que no hay una posición oficial. De todas formas, aseguró que en Montevideo hay “una mayoría” dentro del sector que ensobra la papeleta. Personalmente, Rodríguez no está de acuerdo con la reforma, debido a “algunos aspectos jurídicos” que, a su entender, “no son materia constitucional, sino legislativa”. Además, no lo convence la creación de la Guardia Nacional con militares, “por el tema de la formación”. “Los militares no tienen formación en seguridad interna, sino de otro tipo: para la guerra o para ejercer la soberanía nacional en determinados ámbitos, como el espacio aéreo o el marítimo”, sostuvo. Cabe recordar que el diputado Germán Cardoso, también de Batllistas, no sólo ensobrará la papeleta, sino que a principios de este año se adhirió a la campaña de recolección de firmas Vivir sin Miedo.

En tanto, la lista 600, de Ciudadanos, liderada por el candidato del PC, Ernesto Talvi, no ensobra la lista y tiene una posición contraria a la reforma, indicó Felipe Schipani, uno de los candidatos a Diputados por ese sector. Por su parte, el ex fiscal Gustavo Zubía, candidato al Senado por la lista 9007, sublema La Tercera Vía, deja en libertad de acción al respecto. Personalmente, Zubía subrayó que ya ha manifestado que no está de acuerdo con la reforma, pero no se opone, porque “la gente está desesperada y quiere hacer algo”, más allá de que, técnicamente, el ex fiscal considera que “se puede solucionar solamente con un correcto accionar policial”.

En Canelones, la lista 2615, del sublema Batllistas Unidos –es la conjunción de Uruguay Batllista, de José Amorín Batlle y Batllistas–, que está encabezada por Tabaré Hackenbruch –hijo del homónimo histórico dirigente colorado, fallecido en 2017– como candidato a diputado, también dejó en libertad de acción. De todos modos, el dirigente sí la ensobra, indicó. Sostuvo, además, que “la mayoría de la gente” le pide la papeleta. Señaló que el principal motivo por el que está a favor de la reforma es que hay penas que “no deben tener una reducción”, y resaltó la “necesidad” de tener “una mayor coordinación operativa en la Policía a nivel nacional, con la Guardia Nacional que se quiere crear”.