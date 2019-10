Mujica: “el problema, más que Manini, son algunas cosas que lo rodean”

El ex presidente José Mujica reflexionó sobre la candidatura de Guido Manini Ríos y respondió al spot lanzado por el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou días atrás, en los que marca algunos de los que a su juicio fueron fracaso de los tres gobiernos del Frente Amplio que se sucedieron en el país desde 2005.

“Yo podría haber sacado un spot con los 90.000 obreros industriales que quedaron sin trabajo en el gobierno de Luis Alberto Lacalle de Herrera, el cierre de las textiles, el cierre de las fábricas cuando abrieron la economía y mucho más", dijo Mujica al programa Desayunos Informales, de Canal 12.

El ex presidente también se refirió al candidato a presidente Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, y dijo que lo veía como un “católico conservador”. “El problema, más que Manini, son algunas cosas que lo rodean. Probablemente la ola social que está componiendo parte de su fila, y no me refiero a sus votantes, tiene algunos tintes que a uno lo colocan medio dubitativo. Pero es ley que en huella larga, las cargas se deban de acomodar. Ahora esto tiene mucha novedad pero hay que dejar que el tiempo pase y las cosas se van a decantar", expresó.

Mujica también sostuvo que puede haber votantes del sector que encabeza, el Movimiento de Participación Popular, que ahora están votando a Manini Ríos, pero no crea que “sean tantos”. Luego aseguró que “después del domingo van a aparecer a agrupaciones blancas y coloradas que van a votar por cualquier cosa pero no por los candidatos de la oposición. Hay un margen de gente que no se enrola en las decisiones aparentes. Yo fui presidente con el 50 y pico porque hubo un montón de blancos que me votaron, y cada voto de esos blancos se transformó en dos: fue uno menos para un lado y uno más para el otro”.

El ex presidente también se refirió a la situación de Chile, y recordó que días atrás había cuestionado la forma en que ese país reparte su riqueza. "Me pegaron de todos lados y miren lo que pasó [...] Los números de Chile andan bien pero no hay distribución de la riqueza. Tendrán que tomar medidas de mejor distribución". Mujica había sido cuestionado por el senador chileno Felipe Kast, luego de decir que no quería que Uruguay se convirtiera en un país como Chile.