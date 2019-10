Mujica: jóvenes que delinquen precisan “piñazos ideológicos, viejos que los golpeen para avivarlos”

El ex presidente José Mujica fue el orador principal ayer por la noche en un acto celebrado en el bar Sin Bombo, en la avenida General Flores, donde habló de los consejos de salarios, la educación y la seguridad.

Según Mujica, la crisis de 2002 “fue una tragedia, una destrucción masiva, y parte de esa destrucción camina hoy por el Comcar". "No atribuyo a eso la totalidad del problema delictivo que tenemos, pero hay que entender la historia, y además apareció la droga, el gran personaje de estos tiempos, que está destruyendo sociedades", explicó.

Mujica llamó a “multiplicar la inteligencia del trabajo policial" y dijo que hay que discutir como sociedad ”qué hacer con la gurisada que agarra para la falopa; si cabe o no cabe la internación compulsiva, si el estado tiene que crear institutos en el interior; lugares donde vas o vas".

Se refirió a la propuesta de reforma constitucional del senador Jorge Larrañaga de crear una fuerza policial con integrantes de las fuerzas armadas y dijo que “con eso no arreglamos un carajo”. “A los milicos los precisamos más bien para atender eso [centros de internación] junto a un cuerpo médico. Teneos que crear institutos para eso, pero hay que cambiar el derecho", sostuvo.

Afirmó además que hay que atender a las familias cuando "un gurí le agarra para el lado de la falopa". "No hay cosa más abombada que un gurí joven, sobre todo gurí macho, las gurisas son un poco más perspicaces, pero los gurises se comen la pastilla. Y los viejo no hablamos, no tenemos tiempo porque trabajamos mucho en la sociedad de consumo. No queremos que les falte a nada a nuestros hijos, pero faltamos nosotros".

"Hay cosas que son inexplicables… giles de mierda, van a jeder por una pavada después, adentro de una cárcel. Y en la edad del amor, donde el amor está acampado en cualquier esquina, están ahí como bueyes abichados, tirados", expresó. Luego Mujica se preguntó “qué precisan” estos jóvenes: “piñazos ideológicos, los viejos que los golpeen para avivarlos, pero no hay tiempo para boliche, no hay intimidad, faltan consejos y los abuelos no existimos más, entonces los gurises se crían ahí, al bardo. Es un problema social que tenemos”.