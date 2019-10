Pablo Bartol: el lema del ministerio será “el Mides sos vos”

“A este loco no lo conocía nadie, no era famoso, pero era famoso en donde tenía que ser: en el alma del gurí al que le había cambiado la vida. Por eso, será un gobierno que le dará lugar al que esté donde esté para que haga lo que tiene que hacer”. Así habló Sergio Botana, ex intendente de Cerro Largo, este lunes de noche en un acto de la lista 71 del Partido Nacional (PN) en el barrio Casavalle, en referencia a Pablo Bartol, quien estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en caso de que Luis Lacalle Pou sea electo presidente. Botana destacó que su partido debe “abrir las puertas” para que “la propia gente” ponga en el centro de la discusión “lo que constituye la agenda principal del país y no lo que ponen las corporaciones”.

El ex intendente sostuvo que el Frente Amplio tuvo “mucha solución importada”, mucho “estudio de consultor sesudo”, mucha “encuesta e indicador económico”, pero no tuvo “orejas para escuchar”. Destacó que Bartol “fue al barrio” y empezó a trabajar “con los gurises y a educarlos allí, y no se quedó en un escritorio, lejos”. Por último, les respondió a los que dicen que si ganan los blancos “se terminan las políticas sociales”. “No, lo que se les va a terminar es el currito de ellos, que están todos acomodados utilizando a la gente”, sostuvo. “Si, en definitiva, todas las políticas sociales de transferencia las ha hecho nuestro partido, ¿nuestro partido va dejar sola a una madre con gurises que quiere salir adelante? Eso sí, puede que algún muchacho consultor al que contratan para que estudie la pobreza, que no pisa nunca, ni escucha, ni sabe, ni ve, capaz que sí, se queda sin laburo”, sostuvo, ganándose así varios aplausos.

Por su parte, Bartol habló de la “trampa de la desesperanza”, que es cuando “uno se imagina el futuro peor que el presente”. Eso genera “un obstáculo en la cabeza que no hace ver la solución”, que a veces está “ahí”. Puso como ejemplo lo que “a cualquiera de nosotros le ha pasado” cuando “te despiden de un trabajo y ves un telón negro que se te cae delante de los ojos”. “Ese es un obstáculo muy fuerte para que una persona pueda superar situaciones de gran adversidad; entonces, en el centro de nuestro programa, se habla de este tema de la esperanza como motor de salida de situaciones de pobreza”, señaló. Dijo que hay quienes lo leyeron de una manera “muy livianita” y ven la esperanza “como una especie de deseo bobo”, pero es porque “no han entendido” el “trasfondo” que está “a lo largo” de todo el programa del PN, que se basa “en confiar en cada una de las personas” y en que “todos tenemos capacidad para salir adelante, especialmente cuando alguien está al lado nuestro y nos empuja a salir”.

Por último, Bartol dijo que si al PN le toca ser gobierno, el lema del ministerio que estaría a su cargo sería: “El Mides sos vos”. “No mires para el costado, no busques que alguien resuelva los problemas. En primer lugar, en tu barrio, en tu contexto, el Mides sos vos y te vamos a respaldar. Te vamos a dar capacitación y a poner un técnico que esté a la orden tuya. Te vamos a reunir con otros que hacen esa misma tarea en otros barrios para que intercambies experiencias. El centro va a ser que vamos a ayudar a los que ayudan”, finalizó.