Para Jorge Gandini, en las declaraciones de Daniel Martínez “es el MPP que habla por él”

Este jueves en la sede del Partido Nacional (PN) se reunió un grupo de dirigentes y legisladores –actuales y electos– de Montevideo junto a la candidata a la vicepresidencia de esa colectividad, Beatriz Argimón, para planificar la campaña de cara al balotaje. Entre otras actividades, se programaron algunas giras que los senadores electos harán junto a Argimón por el interior del país.

La senadora electa Graciela Bianchi dijo a la diaria que para lo que resta de la campaña no se cambiarán los criterios que se manejaron hasta ahora, de “no agredir, no descalificar” y “tener cuidado con la campaña que se ha visto en las redes por parte del Frente Amplio [FA], con expresiones realmente agraviantes”. Agregó que al PN le esperan “unos días de muchas agresiones y muchas mentiras”. En cuanto a las últimas declaraciones de Martínez, en particular sus dichos de que “no hay espacio para un gobierno sólo de empresarios”, Bianchi dijo que son “las estupideces de siempre”, y agregó: “Si hay algo que está probado sociológicamente, es que nuestros partidos son todos policlasistas. Que recurran a ese tipo de argumento tan bajo no me llama la atención, pero me preocupa que sea el candidato a la presidencia el que lo diga”.

En la reunión también estaba el diputado Jorge Gandini, que fue electo senador por Alianza Nacional, dado que es suplente del intendente de Colonia, Carlos Moreira, que renunció al PN y a su candidatura al Senado por el escándalo de los audios. Gandini dijo a la diaria que están “muy conformes” con lo que está haciendo su candidato, Luis Lacalle Pou, de cara al balotaje, ya que “rápidamente cerró un acuerdo de mayorías” que en los próximos días culminará con la firma de los documentos que permitirán “empezar la semana que viene con un horizonte de acuerdos programáticos” que servirán para “definir algunas partes importantes del discurso de la campaña”.

Con respecto a la campaña del FA, Gandini dijo que ve “cambios importantes”, que significan “una especie de primera crisis del gabinete de Martínez”, y que “el fracaso de la campaña ocasionó que la mayoría parlamentaria tomara la conducción”, en referencia a que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, del Movimiento de Participación Popular (MPP), es el nuevo coordinador de la campaña del candidato oficialista. Sostuvo que este cambio ya se vio en las últimas declaraciones de Martínez, que “parece otro”. “Dejó su tono moderado y amigable, su sonrisa y su mate para pasar al agravio, la descalificación, la división entre buenos y malos, la mentira y el rencor. Ese no es Daniel Martínez; es el MPP que habla por él, se le veían los hilos por atrás. Es un golpe fuerte en la conducción de campaña que a nosotros nos deja muy contentos”, finalizó Gandini.