Este lunes el directorio del Partido Nacional (PN) envió una carta al presidente Tabaré Vázquez para manifestar su “más profunda preocupación” por la utilización del portal de Presidencia para la difusión de “opiniones políticas” de funcionarios de gobierno contra dirigentes nacionalistas.

En particular, el PN cuestiona que se haya utilizado el portal de noticias del gobierno para publicar comentarios del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, “pretendiendo descalificar” dichos de la economista Azucena Arbeleche y al candidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou. El sábado, Murro habló en un acto de gobierno, en San José, sobre las declaraciones de Arbeleche respecto del grado inversor, y afirmó que “decir que, por influencia de un partido político, las calificadoras más importantes del mundo le han dado y mantenido el grado inversor a Uruguay, factor necesario para que puedan seguir viniendo inversiones”, son “cosas que no le hacen bien al país”.

Los nacionalistas cuestionan que los “gobernantes y, muy especialmente, los ministros de Estado, utilicen su influencia y abusen de su cargo con fines nítidamente electorales”. En la misiva, firmada por la presidenta del directorio y la candidata a vicepresidenta, Beatriz Argimón, se le solicita a Vázquez que “tome las medidas necesarias” para “poner fin a la situación que estamos denunciando, y a las acciones proselitistas que las caracterizan”.

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a la diaria que la intención de la nota es que el presidente le ponga límites a sus ministros, y recordó que Vázquez había advertido que los ministros que querían dedicarse a la campaña política debían renunciar. “No son candidatos pero están en campaña, como en el caso de Murro, que dijo que iba a hacer todo lo posible por que el FA ganara las elecciones, y ha ingresado en inexactitudes, de tergiversar [el contenido] de los programas del PN, de [las propuestas] en política salarial y laboral, y esto no es un hecho aislado”, afirmó. “Qué casualidad que Murro se meta en una discusión que no le corresponde, con un asunto vinculado a la economía, agraviando al PN y al propio candidato de presidencia”, acotó.

También recordó cuando hace unos meses el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, brindó una entrevista al portal de Presidencia y cuestionó la propuesta del “shock” de austeridad de Lacalle Pou. “No le pedimos que destituya a alguien, le pedimos que ponga orden [...], porque todos los partidos nos comprometimos en llevar una campaña civilizada y transparente”.

En tanto, el Partido Independiente (PI) anunció que presentará un recurso de amparo ante la Justicia por las manifestaciones de los ministros en el portal web de Presidencia. El candidato a senador Gerardo Sotelo dijo a Subrayado que los ministros están violando el artículo 58 de la Constitución que establece que los “funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie”.

Martínez sobre dichos de Arbeleche: “No hay que desafiar la inteligencia del pueblo”

El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, criticó el domingo a Arbeleche, asesora del candidato del PN, Lacalle Pou, quien aseguró, el jueves, que su partido les pidió a las calificadoras que mantengan el grado inversor a Uruguay. “No creo que las calificadoras tomen decisiones porque alguien se lo pida”, dijo Talvi en el programa periodístico Séptimo día, de Canal 12.



“Sé perfectamente cómo funcionan las calificadoras, tengo mucha experiencia en esto, me he reunido miles de veces. Las calificadora miran el presente y proyectan al futuro, y tienen claro que va a haber un cambio de gobierno el 1º de marzo”, afirmó el candidato colorado.



El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, escribió en su cuenta en Twitter: “Tiene razón Ernesto Talvi, que también se sorprende ante la afirmación de Arbeleche y Lacalle sobre las calificadoras de riesgo. Queda claro que la respuesta no fue sólo del FA. En temas tan importantes, no hay que desafiar la inteligencia del pueblo uruguayo”.



El jueves Arbeleche dijo en el programa No toquen nada, de Del Sol FM, que “como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años, y lo que más pedimos es que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. No nos bajaron la nota porque nos han dado tiempo”.