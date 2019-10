Sector de Juan Sartori confía en que no será excluido de la coalición de gobierno

Declaraciones recientes de Luis Lacalle Pou no cayeron bien en el sector Todo por el Pueblo, de Juan Sartori. Cuando en una entrevista en Radio Sarandí le preguntaron si pensaba incorporar a algún integrante del sector de Sartori, el candidato nacionalista contestó: “La respuesta formal es que no lo tengo pensado”.

En el equipo de Sartori interpretaron que Lacalle Pou estaba excluyendo al sector nacionalista de su gabinete y, como era de esperarse, no lo tomaron a bien. “¿Se convoca a todos al gobierno de coalición y se excluye a la segunda fuerza del Partido Nacional [PN]? No sería justo ni correcto. Quiero confiar en el buen criterio del próximo presidente. Cualquiera sea su actitud, no dejaré de ser el más firme paladín de la unidad del PN”, escribió Alem García, presidente de Todo por el Pueblo, en su cuenta de Twitter.

Luego, el propio García dijo que habló con Lacalle Pou, quien aclaró la situación. “Está haciendo el trabajo correcto y hemos tenido la expresión de voluntad concreta de que Todo por el Pueblo no va a estar excluido de modo alguno de la coalición de gobierno. Él me dio esa certeza”, expresó. Según García, “no se trata de ocupar espacios porque sí, pero sí de que la segunda fuerza del PN sea considerada como corresponde”.