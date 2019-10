Según Robert Silva, el debate fue “medio rengo” y “faltó énfasis en las propuestas”

El candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, Robert Silva, consideró que el debate fue “medio rengo” y que hizo falta “énfasis en muchas propuestas”.

Entre los temas que mencionó que estuvieron ausentes, señaló en declaraciones a Radio Carve “el país del futuro, cómo solucionar los múltiples problemas del país”, así como también “el interior del país y el agro, que es para el candidato de su partido, Ernesto Talvi, “el motor del desarrollo del país”. También resaltó que no hubo propuestas en materia de inserción internacional.

Además, Silva consideró que el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez buscó hacer una defensa de los logros de los 14 años de gobierno oficialista. “Yo reconozco que hay cosas que se han hecho, pero creo que el que asuma el próximo gobierno no debe cometer el mismo error que le Frente Amplio en 2005, que fue llegar con una mentalidad fundacional, creer que todo estaba mal", expresó. Según dijo, Martínez se apegó a "ese intento del Frente Amplio de generar miedo, de que si ellos no están en el gobierno se viene todo abajo y no va a haber más políticas sociales”. “Es algo que no comparto y que la gente no les cree", consideró.

Para el candidato a la vicepresidencia, de haber participado Talvi, el debate hubiera sido "más enriquecedor y representativo de las tres propuestas de país" y las respectivas "visiones de futuro".