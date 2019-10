Según Talvi, el FA usa el aparato estatal para “destruir” a sus rivales

El candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi consideró que el Frente Amplio (FA) usó el Estado de forma “indiscriminada”, primero para atacar a su candidatura y luego para hacerlo con la del nacionalista Luis Lacalle Pou.

"Agarraron esto. Lo primero que hizo el FA, que es un aparato monstruoso de poder y ha usado el Estado indiscriminadamente para construir ese aparato de poder, es el clientelismo potenciado, perfeccionado, como nunca lo hicieron los partidos tradicionales: usar el aparato de Estado para mantenerse en el poder", sostuvo Talvi en declaraciones recogidas por Montevideo Portal, durante el ciclo Zona de Encuentro, que organiza Zonamérica.

Talvi citó como ejemplo la "publicidad electoral clara a través de Presidencia". Según sostuvo, "lo primero que dijo [el FA] luego de la interna, es que su adversario era el Partido Colorado y había que destruirlo. Y el mes y medio luego de las internas Lacalle no existía. Se dedicaron en malón a intentar destruirnos". Luego aseguró que se trata de “un intento sistemático de destruir el resurgimiento de un partido, que si le tocar ir al balotaje, al FA le gana”.

“Y ahora, que ven el rival con el que aparentemente van a competir, según las encuestas, descargan las baterías contra Lacalle Pou con el mismo tipo de estrategia: tergiversación mentira, exageración, enchastre, a lo que venga. No importa si la democracia y la calidad de nuestras instituciones sufre. Es una cuestión de poder. Si lo tengo, me quiero quedar con él, porque he montado un aparato que se fundamenta en haber usado el Estado, para que todo mi aparato político esté sostenido por los contribuyentes”, expresó.