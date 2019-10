Si gana, Daniel Martínez otorgará los recursos a la INDDHH para avanzar en la búsqueda de desaparecidos

En la jornada de este martes, la fórmula del Frente Amplio (FA) –Daniel Martínez y Graciela Villar– se reunió con la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En el encuentro se conversó sobre la identificación de los restos de Eduardo Bleier, hallados a fines de agosto en el ex Batallón 13, pero “sobre todo” hablaron de cómo seguir “encarando el tema y construir una democracia cada vez más sólida basada en los verdaderos valores democráticos y no en el ocultamiento de la verdad”, señaló el candidato del FA a la prensa luego del encuentro. Desde el entorno de Martínez señalaron que la reunión estaba pautada desde “hace tiempo”.

Martínez manifestó que la organización le presentó “críticas y reconocimientos a lo hecho [en la materia] en estos 15 años”. Reafirmó que el FA tiene “un compromiso con esto” que y el objetivo de esta reunión era conocer los planteos de los integrantes de la organización. Según dijo, los cuestionamientos que le plantearon a la fórmula oficialista fueron que “se podría haber hecho más” y que faltaron recursos para hacer algunas cosas. Martínez afirmó que no se habló de otras causas ni de la labor del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos.

El candidato dijo que en el caso de ganar la Presidencia le otorgará a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) los recursos necesarios para avanzar en las investigaciones en la búsqueda de desaparecidos y que apostará a “construir unas Fuerzas Armadas [FFAA] cada vez más integradas a la sociedad uruguaya, cumpliendo sus funciones específicas pero como parte orgullosa y respetuosa de lo que es la institución democrática”.

Daniel Martínez en la reunión este martes con la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Este martes, más temprano, la familia de Bleier concurrió al juzgado, a raíz de una citación de la jueza Isaura Tórtora, acompañada del coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini. A la salida de la audiencia, Michelini señaló que “hubo una síntesis de los informes, tanto de antropología como de medicina legal, en relación con la causa de muerte” que determinó que Bleier falleciera en manos de “terceros en el marco de torturas y de apremios físicos”. De todos modos, el análisis de los restos óseos “no puede determinar una causa específica” de defunción. “Dadas las circunstancias, los médicos legistas concluyen esta situación: torturas y apremios físicos, es una muerte violenta producida por terceros en el marco del terrorismo de Estado”, agregó.

Desarchivo

El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a la diaria que “la causa de muerte es precisa”. Si bien “en los huesos no aparece nada, la conclusión es que debe de haber muerto por sofocación o ahogamiento en el marco de los apremios físicos, pero no lo pueden constatar”, sostuvo. Agregó que en este caso se hace una “interpretación” de la muerte, porque, “a diferencia de otros hallazgos, en este no había rotura de huesos o una bala, como pasó con Julio Castro”. Sostuvo que en el ámbito judicial se reabrirá la causa sobre Bleier. “Voy a pedir el desarchivo de esa causa. Me enteraré de qué hay y pediré las medidas que entienda pertinentes”.