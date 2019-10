Tabaré Vázquez fue premiado por la Unión Internacional Contra el Cáncer

El presidente Tabaré Vázquez fue galardonado con el premio a la Contribución Excepcional para el Control del Cáncer 2019, otorgado por la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC). El anuncio fue realizado el martes en la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer que se desarrolla hasta el jueves 16 en Nur-Sultán, Kazajistán.

Vázquez envió una carta a la princesa Dina Mired de Jordania, presidenta de la UICC, agradeciendo el el premio y excusándose por no poder asisitir a la ceremonia de entrega. “Lamentablemente, no voy a poder acompañarla en Kazajistán como era mi deseo. Los especialistas médicos que se encuentran tratando mi nódulo pulmonar me han recomendado que no interrumpa mi tratamiento en Uruguay. No obstante, enviaré una delegación de alto nivel para que me represente esperando las pueda recibir y sea su presencia de su agrado”, escribió el mandatario.

En su lugar concurrieron su hijo Álvaro Vázquez, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, y el canciller, Rodolfo Nin Novoa. Vázquez también saludó a los otros dos preseleccionados para el premio “por su profundo compromiso en la lucha contra el cáncer”: el profesor australiano, nacido en Escocia, Ian Frazer y el presidente de Zambia, Edgar Chagwa Lungu.