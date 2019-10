Tabaré Vázquez sobre reunión con la fórmula del FA: “si me la pide cualquier otro candidato, se la doy”

El presidente Tabaré Vázquez realizó hoy una breve rueda de prensa donde dio su opinión acerca de la ley de urgente consideración que el nacionalista Luis Lacalle Pou pretende aprobar, dijo que no está de acuerdo con la reforma constitucional que propone el senador de ese partido Jorge Larrañaga y valoró que la democracia uruguaya es una “isla” en el continente.

Vázquez destacó que ayer, y a pesar de que el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional y Cabildo Abierto (CA) cerraron la campaña de forma casi simultánea, no hubo “ningún acto de intolerancia”. El presidente dijo que espera que el domingo sea una “jornada cívica excelente” y respondió los dichos de la candidata al Senado por CA, Irene Moreira, quien había puesto en cuestión que, en caso de ganar el FA, vuelva a haber elecciones en cinco años. “No solo el gobierno destaca la calidad democrática sino también los organismos internacionales. La democracia en Uruguay está muy firme y muy bien instalada, pero hay que cuidarla porque hay riesgos y tentaciones. Es necesario madurez de todo el sistema político uruguayo”, expresó el presidente.

También cuestionó ataques provenientes del candidato de ese partido, el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, quien había dicho que el fiscal Rodrigo Morosoli -que lo mantiene como único indagado en la causa por el caso de la responsabilidad de jerarcas por las declaraciones de José Nino Gavazzo sobre la muerte del tupamaro Roberto Gomensoro- había actuado como un “brazo” del gobierno. Vázquez recordó que la Fiscalía dependía del Ministerio de Educación y Cultura, y durante su mandato pasó a ser un organismo descentralizado. “Quien diga otra cosa está equivocando su concepto”.

De urgente consideración

El mandatario dijo que desconoce “qué tiene adentro” el proyecto de ley que Lacalle Pou dijo que pretende impulsar en sus primeros días de mandato. "No sé qué tiene la ley de urgente consideración. Tampoco veo que haya temas de extrema urgencia para resolver", sostuvo. Si bien dijo que no tiene “la menor duda" de que hay "temas importantes a los que hay que echarle mano", "de ahí a que exista una urgencia, una emergencia, no sé", expresó. "No quiero ir más allá para que no se confunda que quiero intervenir en la campaña", agregó.

Respecto a la propuesta de reforma constitucional “Vivir sin miedo”, que promueve Larrañaga, dijo que no está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional integrada por efectivos militares que está incluida en la reforma, dado que “ya hay una Guardia Nacional Republicana que está actuando. Hay que fortalecer a la Policía. La lucha contra el narcotráfico la debe hacer el Ministerio del Interior y la Policía, no el Ejército", sostuvo.

Finalmente, dijo que se reunió con la fórmula frenteamplista el lunes porque le habían pedido la reunión. “Si me la pide cualquier otro candidato también se la doy, pero no me pidió nadie. Estas cosas deben quedar claras”, justificó.