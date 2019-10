Talvi admitió que si Lacalle Pou gana, recorrerá el país pidiendo su voto, pero su apoyo no será “un cheque en blanco”

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, aseguró que en caso de no acceder al balotaje recorrerá el país pidiendo el voto por su contrincante nacionalista Luis Lacalle Pou, pero no a cambio de nada.

En una entrevista con El Observador, Talvi dijo que trabajará “con mucho entusiasmo” si Lacalle Pou accede al balotaje. “Vamos a recorrer el país, invitar a los ciudadanos a que efectivamente nos permitan construir un proyecto alternativo y una coalición porque entendemos que el país lo necesita y que es sano que haya alternancia democrática”, dijo.

No obstante, señaló que su apoyo al proyecto alternativo incluirá “no solamente hacer campaña sino sentarnos a la mesa y saber que de alguna manera nuestros énfasis, nuestros objetivos también van a tener que ser contemplados”. “El apoyo está pero no es un cheque en blanco, tenemos que traducirlo en los cambios y no anticipo ningún problema para que eso ocurra, porque creo que con el Partido Nacional tenemos matices pero nos une una tradición democrática, republicana, liberal que va a permitir construir un proyecto en común sin grandes dificultades”, sostuvo.