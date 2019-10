Talvi: “no planteé jamás que Chile es un país modelo”

El candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi sostuvo que jamás dijo que Chile era el país modelo que Uruguay debía seguir, y expresó que lo que él había enfatizado durante su campaña es que había que aprender dos cosas de sus políticas.

“Tenemos que aprender cosas buenas de los chilenos. El Partido Socialista de Ricardo Lagos salió a la conquista del mundo y abrió mercados para Chile, y queremos emular esa política de apertura para vender productos de Uruguay al mundo”, expresó, en declaraciones al programa Todo pasa, de Océano FM. Luego dijo que ese mismo partido, con Michelle Bachelet a la cabeza del gobierno, “introdujo una ley de responsabilidad fiscal que le permitió ahorrar en tiempos de vacas gordas para no tener que pedir prestado en tiempos de vacas flacas”. “Lo que tomamos de Chile como ejemplo es en dos cosas: el manejo de los dineros de los contribuyentes y la política que lo llevó a salir a la conquista del mundo”, resumió, asegurando seguidamente: “no planteé jamás que Chile es un país modelo”.

Incluso, Talvi mencionó que ha dicho que no se siente “ni remotamente identificado” con el modelo educativo chileno, ni “con la sociedad chilena, que es muy distinta y mucho menos igualitaria”.

Respecto a la situación actual que vive Chile, dijo que no es “extrapolable” al Uruguay, ya que “no es una sociedad ni remotamente parecida a la chilena”. “Todo gobierno electo tiene la obligación ante la ciudadanía de preservar el orden público si se hizo por los métodos apropiados, pero no estoy en condiciones de opinar porque no conozco el detalle”, dijo, sobre la respuesta que dio el gobierno encabezado por Sebastián Piñera.