Trabajadores del MEC anuncian que tomarán medidas si sus reclamos no son escuchados

Ayer sobre las 16.00 la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC) decidió entregar en mano a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, un documento con tres reivindicaciones del sindicato. Los trabajadores subieron al piso nueve, donde se encuentra el despacho de la jerarca. Según relató a la diaria Ricardo Larraya, secretario de ATEC, uno de los seis sindicatos activos en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la ministra les dijo que en esas condiciones no recibiría la nota y ordenó que llamaran al 911. Larraya comentó que para atender a la prensa decidieron bajar al hall del edificio ubicado en la calle Reconquista, y en ese momento llegó la Policía; después ya no les permitieron subir al despacho de la ministra, a pesar de que algunas de las 50 personas que protestaban habían dejado sus pertenencias en distintas oficinas del ministerio.

“En ningún momento interrumpimos el paso de ninguna persona, no hubo insultos y no se nos desalojó porque nunca ocupamos”, aclaró Larraya. Además, contó que los retuvieron por más de 45 minutos. “Creemos que no es la forma, es lamentable”, dijo, y contó que, hasta que no se hizo presente el comisario de la Seccional 1º, que aclaró que lo que no se podía hacer era subir el piso 9, los trabajadores no pudieron recoger sus cosas. Larraya adelantó que si no tienen una respuesta de las autoridades en 48 horas tomarán otras medidas.

Los tres reclamos de ATEC son: la renovación automática para 2020 de los contratos de educadores; la solución de situaciones de acoso moral laboral o de abuso, y que se aplique la tabla de equiparación salarial en el MEC, dijo el sindicalista. la diaria intentó sin éxito comunicarse con la ministra.