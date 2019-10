VerificadoUy: Es falso que el Chino Recoba, Tony Pacheco y Natalia Oreiro hayan hecho campaña a favor del FA

Se viralizó en redes sociales y Whatsapp una imagen de los futbolistas Álvaro Recoba y Antonio Pacheco acompañada por los colores del partido de gobierno y la frase: “Yo voto al Frente”. Lo mismo sucedió con una foto de la actriz Natalia Oreiro. Ambos contenidos son falsos. Ninguno de los implicados realizó propaganda a favor del Frente Amplio (FA).

Así lo desmintió Recoba a Verificado: “La viralización me la mandaron. Es mentira. Puse en mis redes que no era cierto. No tengo ninguna afiliación política y no me interesa tampoco”, explicó el ex delantero de Nacional.

Que necesidad de poner cosas por poner,personalmente me parece que utilizar la imagen de otra persona con fines políticos sea del partido que sea no está bien,sean felices y voten a quien les parezca o crean capaz de llevar adelante el pais, abrazo a todos pic.twitter.com/GLkSWurTEI — Álvaro Recoba (@Chino_Recoba20) 14 de octubre de 2019

Pacheco, quién también se desligó del contenido, confesó sentirse “fastidiado” con la situación. “Me parece patético que usen la cara de personas para fines políticos y ni siquiera avisen que lo van a hacer. A mi nadie me consultó nada”, dijo ael ex jugador de Peñarol.

Por su parte, Oreiro, quien actualmente reside en Argentina, no estaba enterada del montaje hasta que Verificado la contactó. Claudia Sánchez, su representante artística, detalló que la actriz no apoya a ningún político ni se sacó, tampoco, ninguna foto que indique preferencia partidaria.

El comando del candidato oficialista Daniel Martínez aseguró a la coalición que esas imágenes no fueron difundidas ni elaboradas por sus responsables de propaganda electoral.

Este artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.

