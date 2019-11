Baltasar Brum: “Es increíble que a esta altura un batllista tenga que explicar por qué no vota al herrerismo”

El dirigente del Partido Colorado (PC) Baltasar Brum es sobrino nieto del ex presidente homónimo y a las elecciones de octubre compareció como tercer suplente del lugar 36 –de los candidatos a diputados– por la lista 2000, liderada por Julio María Sanguinetti. Brum acaba de conformar Ortodoxia Batllista, un movimiento de colorados que apoyará al candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, en el balotaje. Este lunes de tarde, Brum, junto a cuatro compañeros, se acercaron al comando de campaña del candidato oficialista, frente a la plaza Independencia, para transmitirle su apoyo. A la salida de la reunión, que duró cerca de 45 minutos, Brum dijo en rueda de prensa que “desde el punto de vista filosófico e ideológico” están más cerca de Martínez, y agregó: “Es increíble que a esta altura del partido un batllista tenga que estar explicando por qué no vota al herrerismo”.

El dirigente colorado dijo que la gente pregunta el motivo del apoyo porque los batllistas hicieron “las cosas mal”, ya que no salieron “a explicar el verdadero significado del batllismo”. Subrayó que “hace 20 años” que están apostando por el lado batllista del PC, pero la última elección fue “la peor de la historia” luego de la de 2004. “El otrora gigante árbol batllista, con personas como [Julio César] Grauert, Domingo Arena, Luis Batlle, que marcaron la historia, de este lado es un bonsái, apenas respirando y siempre debatiendo sobre cuestiones que han sido básicas y preponderantes para el batllismo”, sostuvo.

Cuando Ortodoxia Batllista anunció el apoyo a Martínez mediante un comunicado, el diputado electo por Ciudadanos (PC) Felipe Schipani señaló en su cuenta de Twitter que la agrupación “no existe ni en los registros del PC ni en los de la Corte Electoral”. Consultado por esto, Brum contestó que la agrupación no participó en la interna, ya que no nació para una elección sino desde “un pensamiento que tiene que ver con el batllismo” y que la integra gente que viene “de varios lados”.

El dirigente dijo que seguirán perteneciendo al PC y que el apoyo a Martínez no significa que se adhieran al FA, ya que, en su caso, tiene “muchas discrepancias” con el partido oficialista. Subrayó que el sistema de gobierno de Uruguay tiene “un mandato impresionante del presidente” y que las coaliciones, como la que quiere formar la oposición, “funcionan en Europa, donde se conforma un gobierno y las coaliciones se mantienen”, pero acá, “si mañana se rompe la coalición, el presidente no cae”, pero “está bien porque es un sistema presidencialista”. “A mí me gustaba más la primera presidencia de Sanguinetti, en la que hubo gobernabilidad. Esa debería ser la salida razonable, y no una cosa tan estructurada, pero cada uno elige el camino y se pone cómodo donde debe estar cómodo”, indicó.

Brum dijo que entre las diferencias que tiene con el FA está “el tema seguridad” y también la posición sobre Venezuela. A su vez, consultado por las discrepancias con el herrerismo, señaló que en el PC “hay una biblioteca entera” sobre eso, pero, concretamente, en la actualidad, “hay una agenda que no se votó y que es muy cara para el PC”. “Nosotros somos creadores del Estado moderno en el siglo XX; no fuimos los únicos, pero sí somos los que de alguna manera pusimos al hombre en el centro. Y hay muchas determinaciones por parte del candidato [Luis Lacalle Pou] en las que el hombre no está en el centro, por ejemplo, con el tema del aborto”, finalizó.