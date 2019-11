Bancada de senadores del Frente Amplio denunció a militar retirado que amenazó a dirigentes de izquierda

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) decidió denunciar en la Justicia Penal al militar retirado Carlos Techera, que el domingo 24, día en que tuvo lugar el balotaje, publicó un video en el que amenazaba al presidente, Tabaré Vázquez, al candidato frenteamplista, Daniel Martínez, y al ex presidente y senador electo José Mujica.

En la denuncia los legisladores frenteamplistas aseguran que Techera “acusó sin pruebas a militantes del FA de atacar un vehículo de la Armada que transportaba urnas e intentaron ingresar a un predio militar la noche del sábado 23 del corriente”. De hecho, en la madrugada del domingo 24 un ómnibus que transportaba efectivos militares y urnas fue apedreado por unas personas que salían de una fiesta electrónica en Kibón. Además de los daños a los militares, también hubo destrozos a vehículos particulares y locales comerciales de la zona, que están siendo investigados por la Fiscalía. En tanto, el sábado a las 5.30 dos militares denunciaron el intento de ingreso a la Planta de Explosivos del Servicio de Material y Armamento (PESMA), en Florida. Según Julio Olivares, vocero del Ejército, las tres personas encapuchadas que intentaron ingresar fueron disuadidas mediante disparos efectuados al aire.

Respecto de las amenazas al presidente y los líderes del FA, la denuncia reproduce parte del video de Techera: “Esto va para el imbécil del Presidente, usted doctor Tabaré Vázquez: usted cambiado por mierda es carísimo, así de claro, así de simple. Le voy a decir algo a los líderes del FA: si ustedes cometen el error de atentar contra la seguridad de [Luis] Lacalle Pou o contra las instituciones de la patria o contra la Constitución de la República por perder las elecciones, ustedes no van a tener la suerte del 73 [...] la quedan todos”. En la denuncia se asegura que este “simple fragmento” constata “la existencia de un delito” tipificado en el numeral 4 del artículo 171 del Código Penal, que refiere a la violencia y ofensa a la autoridad pública, y sostiene que “la prepotencia, el odio o el menosprecio” hacia ella “se castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.

El actual senador y secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo, dijo a la diaria que la decisión de hacer la denuncia fue tomada el lunes de mañana, cuando se viralizó el video. “Nos llegaron planteos con preocupación y algunos hasta con un grado de temor”, contó. Castillo dijo que han venido creciendo las denuncias de amenazas de todo tipo en las redes sociales, y aseguró que la semana previa al domingo 24 mantuvo reuniones con las autoridades del Ministerio del Interior, de la Fiscalía y del Ministerio de Defensa Nacional por la violencia que se manifestaba en las redes. “Ya no nos gustaba el clima previo; era muy virulento, cargado de denuncias y amenazas”, sostuvo. Castillo comentó que el senador electo y ex precandidato Óscar Andrade recibió un “sinnúmero” de amenazas, y comentó que algunos locales en Canelones sufrieron atentados: a uno “lo único que le quedan son las paredes”, detalló. Luego agregó que otro, ubicado en Las Piedras, “fue objeto de dos atentados en 100 días”.

El caso ya está siendo investigado por el fiscal Diego Pérez. Si bien el fiscal actuó de oficio, dijo que siempre es mejor la presentación de una denuncia.

El senador comentó que el FA no le atribuye una responsabilidad política a ningún partido. En 2018, en una entrevista en Canal 12, Techera había declarado su intención de ser precandidato por el Partido Nacional (PN) y decía ser wilsonista, pero terminó militando por Cabildo Abierto (CA). El actual diputado y secretario del directorio del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala dijo a la diaria que Techera “nunca se presentó, nunca apareció ni presentó una nota”.

De todas formas, Castillo señaló: “No debe ser coincidencia que todos terminen en una zona muy cercana a CA”. “Yo no digo que [Guido] Manini Ríos sea facho, pero está rodeado”, agregó. El legislador comunista aseguró que hoy “cualquiera sale y dice cualquier cosa en las redes sociales”, por lo que llamó a los militantes, votantes y dirigentes del FA a no viralizar este tipo de contenido. “Tenemos que cortar la cadena y, si aparecen cosas de este tipo, denunciarlas o ver quién lo puede hacer”, dijo.

Sobre otros mensajes violentos difundidos en las redes por personas de otros partidos, aseguró que ningún militante comunista amenazará a nadie: “No tiene lugar en nuestras filas una persona que amenaza a través de las redes, y si pasara tomaríamos medidas de inmediato”, aseguró.

Por su parte, el actual senador del FA Charles Carrera dijo a la diaria que con la denuncia se busca “posicionarse ante estos casos antidemocráticos”, ya que “eso no puede pasar más”.

Según Abdala, “ni siquiera es necesario fundamentar que esas declaraciones son absolutamente rechazables y tienen características bastante demenciales. No representan al PN. Resulta agraviante que se pueda pensar que ese tipo de manifestaciones pueden llegar a representarnos”. “No debería tener relevancia desde el punto de vista político. Tal vez pueda tener connotaciones de otra índole, judiciales o desde el punto de vista de la salud mental, porque me parece que son comentarios dignos de alguien que no está en sus cabales, me da esa sensación. Es hasta innecesario decir que nos provoca rechazo”, consideró.