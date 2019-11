Carolina Cosse sobre Ernesto Talvi: “Abrazado de homófobos y misóginos nos acusa de nazis”

La ex precandidata y senadora electa frenteamplista Carolina Cosse cuestionó los dichos del ex presidenciable colorado Ernesto Talvi, que el sábado había dicho en un acto en Villa Biarritz que “se terminó el tiempo de la soberbia y el atropello”, así como la “división” en el país. “Estamos ante un tiempo nuevo, primero porque se terminó el tiempo de las mayorías parlamentarias, por suerte. Hay que acordar y respetar al otro”, sostuvo el ex candidato colorado.

Cosse compartió las declaraciones de Talvi en su cuenta de Twitter y dijo irónicamente que admiraba su “fuerza” y “coherencia”. “La fuerza porque nadaste un océano de una semana a la otra para abrazarte a Manini y tu coherencia porque abrazado de homófobos y misóginos nos acusas de nazis a los frenteamplistas y al mismo tiempo reclamas no ofender al otro”, disparó.