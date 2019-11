Christian Di Candia: Daniel Martínez tiene “todo el derecho” de volver a ser candidato a la IM

El intendente de Montevideo (IM), Christian Di Candia, fue entrevistado por el programa Hora de cierre, de la radio Sarandí, en el que fue consultado por la posibilidad de que Daniel Martínez vuelva a ser candidato para encabezar la IM. Según citó el diario El País, Di Candia dijo que Martínez “tendría todo el derecho, sobre todo mucho más después del resultado que tuvo el domingo, de definir en la intimidad” si quiere o no ser nuevamente candidato para ese cargo, después de “tomarse un descanso muy merecido con su familia”. Además, señaló que se trata de una opinión “muy personal”, aunque consideró que “políticamente está todo para que pueda hacerlo”. “Es una definición personal primero y después de la fuerza política”, sostuvo el intendente.

A todo esto, Patricia González, de El Abrazo, alianza dentro del Frente Amplio (FA) que integra Di Candia, y también integrante del comando de campaña de Martínez de cara a la primera vuelta, dijo a la diaria que como organización política todavía no discutieron “nada” sobre las intendencias, por lo tanto es un debate que “está abierto”. González señaló que “la forma en que se procesa la discusión va a ser importante para ver cuál es el paso siguiente” del FA “después de perder el gobierno”. “Es un paso bastante importante y a priori no tengo posición, creo que la tenemos que construir colectivamente”, subrayó.

Además, González sostuvo que es un error pensar que el FA ganará la intendencia capitalina sea cual sea el candidato –aquello que se conoce como la “teoría de la heladera”–, ya que en el contexto de “un gobierno nacional de derecha, la IM va a tener un rol muy distinto al que ha tenido hasta ahora”. “Va a tener que repensarse y replantearse. Queda una instancia de discusión de cuál va a ser el rol de la IM, hay que discutirlo en la interna de la fuerza política”, señaló.

Puso como ejemplo que deben esperar “cuáles van a ser los planteamientos de políticas sociales” del futuro gobierno de coalición, ya que “no tiene programa y no sabemos mucho qué van a hacer”. “Porque en el ‘Compromiso por el país’ hay cosas con las que estoy de acuerdo, porque son bastante generales, pero no hay una línea estratégica de qué va a pasar. No sabemos cuáles van a ser los planteos políticos de los ministerios que va a tener el Partido Nacional y por lo tanto nosotros vamos a tener que repensar cuál va a ser el rol de la IM en ese sentido”, señaló. Por último, subrayó que la IM tiene “una estructura muy grande”, por ejemplo, con policlínicas de primer nivel de atención, entonces, tendrán que repensar el rol de la IM, así como lo hicieron cuando el FA asumió el gobierno de la comuna por primera vez, en 1990. “Es un escenario distinto cuando tenés el mismo color político que el gobierno nacional que cuando no lo tenés”, sentenció.