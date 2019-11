Daniel Martínez anunció que designará a José Mujica como futuro ministro de Ganadería y a Danilo Astori como canciller

El candidato oficialista, Daniel Martínez, continuó este jueves con el nombramiento de los futuros integrantes de su gabinete ministerial si accede al gobierno. En una conferencia de prensa en el hotel Palladium, anunció que el actual ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, será el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el ex presidente José Mujica será el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en caso de ganar el balotaje del 24 de noviembre.

Para la conformación de su equipo de gobierno, Martínez dijo que no sólo buscó la renovación, sino también un balance entre la “calidad personal”, la “idoneidad” y el “compromiso” con el proyecto de la coalición de izquierda. La decisión de designar a Astori y a Mujica como ministros, agregó, tiene como objetivo “aunar” la experiencia con el recambio. Luego se refirió a la estrategia de la oposición y señaló que lo que los une es estar en “contra” del Frente Amplio (FA) y, en cambio, destacó que a su fuerza política la une un proyecto que busca la “generación de riqueza con distribución”.

En relación a la inserción uruguaya en el exterior, cuestionó que la oposición diga que ahora existe una “diplomacia de cóctel”, porque eso muestra que “esta gente nunca tuvo que ser empresaria cuando había otros diplomáticos y otros servicios exteriores, cuando uno golpeaba puertas en el exterior para colocar productos”. “Uno habla con los empresarios y nos devuelven la importancia que tienen los diplomáticos favoreciendo la inserción uruguaya”, sostuvo. Luego argumentó que Astori es la persona idónea para continuar con el proceso de “profesionalización” de la cancillería y de inserción internacional.

Al tomar la palabra, Astori aseguró que el “tema comercial, económico y de inversión para Uruguay es absolutamente fundamental. Uruguay tiene que salir al mundo a llevar lo suyo y a traer del mundo toda la riqueza que pueda aprender, para mejorar su esfuerzo desde este punto de vista”, expresó. Durante estos años el país ha demostrado que es posible “diversificar, diferenciarse, tener identidad propia”, afirmó. “Tendremos que trabajar e insistir para mejorar los niveles que ha alcanzado Uruguay en los últimos años”, concluyó.

A su turno, Mujica afirmó que “era necesario acompañar los esfuerzos que nos exige la fuerza política a la que pertenecemos”. Luego continuó: “Por razones de edad, de esqueleto, de tripas envejecidas, esta es una changa que me queda grande, porque hay que trotar mucho este país, intimar mucho, pero no puedo ni debo decirle que no a mi querido compañero”. En este caso, aseguró que era necesario hacer “una salvedad” y convertirse en un “trampolín” para que en un futuro lo “sustituyan con más ventaja y juventud”.

“Una de las muy pocas cosas en las que concuerdo con [Ernesto] Talvi es que por ahora nuestra producción rural sigue siendo determinante para la economía del país, tan determinante que necesita cambios”, afirmó Mujica. También habló de profundizar el “esfuerzo” de la Universidad Tecnológica (Utec), de la Universidad de la República, así como “masificar la enseñanza” para romper con “esa torpe idea de que el hombre de campo tiene que ser gente bruta, de mano gruesa, que lee poco y habla poco. La gente de campo del Uruguay que viene por delante tiene que ser intelectualmente promovida, intelectualmente comprometida y una parte esencial para el desarrollo del país”.

El senador electo aseguró en rueda de prensa que va a “tratar de que de entrada me acompañe alguien en quien tenga mucha confianza”. “A mí me gusta [Alfredo] Fratti, no sé si me darán pelota”, sostuvo. Fratti, en tanto, opinó en Radio Uruguay que es una buena estrategia avanzar en el nombramiento de los ministros, y que tanto Astori como Mujica indican “un rumbo, un camino” y Uruguay necesita “certezas”. Sobre la condición de Mujica para aceptar el nombramiento, Fratti aseguró que el “solo hecho de que el ex presidente mencione mi nombre es una distinción. Soy un hombre de Mujica; donde Mujica me pida voy a estar”.

Un día antes, Martínez había designado a la diputada Cristina Lustemberg como futuro ministra del Ministerio de Desarrollo Social, a Mario Bergara como titular del Ministerio de Economía y Finanzas y a Lucía Etcheverry como ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

“Alternancia o continuismo”

Varios referentes de la oposición fueron críticos con los nombramientos de la fórmula oficialista. El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo en rueda de prensa durante su gira por el interior que las próximas elecciones son entre “alternancia o continuismo”. Sobre la designación de Astori y Mujica, afirmó que lo “que nos queda claro es que es el peor de los continuismos” frente a “la alternancia” de un gobierno multicolor.

El senador nacionalista Javier García, que se encuentra acompañando al candidato blanco en su recorrida por el interior, dijo en rueda de prensa que lo único que le falta al oficialismo es que propongan a Raúl Sendic como presidente de ANCAP y el “cuadro está completo”. El también electo senador Jorge Gandini escribió en redes sociales: “¿Astori y Mujica ministros? ¡¡¡Socorro!!!”. Por su parte, el líder de Partido Independiente, Pablo Mieres, afirmó en Twitter que con la designación de los dos referentes del oficialismo es “cartón lleno del continuismo total”, y añadió que Martínez asegura cada día, con mayor “certeza”, dos cosas: “que en su gobierno mandará el aparato del FA y que será más de lo mismo en todos los temas”.

El miércoles, el líder colorado Talvi había cuestionado la designación de Bergara, quien había criticado el documento programático de la coalición opositora el día que fue designado. “Bergara es una rara combinación de economista, comentarista y matón. Primero ‘desnudó’ al candidato del Partido Colorado y dijo: “Pica: ‘es neoliberal’. Ahora ‘desnuda’ el acuerdo de la coalición y lo trata con desprecio. Siempre implacable con lo ajeno”.